Филипче: Резолюцията за червените линии на Северна Македония е във финална фаза, ще предпазим страната от безпринципни искания на България в преговорите

Северна Македония трябва да продължи по европейския си път, активно и с визия, казва в изявление от Франция, където е на работно посещение, председателят на опозиционния СДСМ Венко Филипче. По думите му целта на посещението му и срещите му с представители от Генералния секретариат по европейските въпроси, министерството за Европа и външните работи и френския парламент е да бъдат защитени националните интереси на страната.

По думите му СДСМ вече работи по „проактивен подход, а това означава конкретни решения и инициативи за деблокиране на процеса” на евроинтеграция. От седмица Филипче казва, че опозиционната партия подготвя документ, който ще бъде внесен в парламента на Северна Македония, в който ще бъдат очертани червените линии на държавата.

„Подготовката на резолюцията, която ще бъде печелившо решение за държавата и гражданите, е в заключителна фаза. С тази резолюция ще предложим национален механизъм за справяне с евентуални безпринципни искания от страна на България по време на преговорите, ако те по някакъв начин се отклоняват от преговорната рамка. С приемането на резолюция с национален консенсус ние ще потвърдим тези позиции, но също така ще изградим обща позиция за това как да ги защитим в местните институции. С този документ ще предоставим ясна времева рамка за следващите стъпки и реформи като окончателно деблокиране на европейския път“, казва в обръщението си от Париж Филипче.

Предложеният от СДСМ документ срещна категорична позиция от страна на президента на страната Гордана Силяновска, според която той е ненужен, а премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обяви, че го очаква като документ от партия, която не е изпълнила обещанията си, че няма да променя името на държавата, нито е изпълнила изискванията на проведения референдум за промяна на името.