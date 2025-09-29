Бучковски: Северна Македония трябва да реабилититира важни личности, които споделяме с България

Приемането на резолюция в парламента на Северна Македония, която се отнася до евроинтеграцията на страната, и изграждането на консенсус на политическите сили са стъпка в правилна посока, оцени бившият премиер на Република Северна Македония и специален представител на правителството на Зоран Заев (31 август 2020 г. - 16 януари 2022 г.) за отношенията с България Владо Бучковски.

„Това ще бъде допълнителен мотив за средностатистическия македонски гражданин, който е бил „отровен“ през последните две-три години с негативна кампания, с постоянно повтаряне, че нещо ни се диктува от София и че ако го направим, ще загубим идентичността си и това ще бъде краят на съществуването на македонската нация и македонската държава, което е напълно погрешно”, казва в интервю за сайта Рацин.мк Бучковски.

Според него моментът за представяне на проекторезолюцията преди местните избори не е подходящ, но изразява опасения, че ако след местните избори тя не бъде приета с консенсус, Република Северна Македония "ще бъде поставена в позиция да бъде на дъното без никакви шансове от страх, че евентуално ще последват нови искания от България".

"Мисля, че тази самоблокада причинява сериозни щети, които ще усетим много бързо, ако не хванем тази вълна на разширяване (на ЕС), защото е очевидно, че тенденцията за вземане на български паспорти по икономически причини ще продължи. Тенденцията нашите сънародници албанци също да вземат албански паспорти също ще продължи, защото е известно, че Албания е бъдещ член на Европейския съюз и ще бъдем поставени в изключително деликатна позиция, която според мен не е добра нито за премиера Мицковски, нито за лидера на опозицията, който сега проявява смелост и добродетел, въпреки че е наясно, че загуби много на последните избори по темата за България", казва Бучковски.

Според него Северна Македония е трябвало да научи урока си в следствие на грешната политически стратегия на изчакване в спора за името с Гърция.

„Трябва съвместно да прекратим кампанията, какво означава промяна на конституцията и включване на българите, българското малцинство, което живее тук, в решенията, които се предлагат като компромис. Това означава най-накрая да се затвори един от въпросите, които отдавна обременяват македонско-българските отношения, а именно тенденцията на българските националисти да твърдят, че сме един народ в две държави. С тази конституционна поправка най-накрая затваряме този въпрос и започваме да градим различно, общо бъдеще с нашите партньори, които са истински партньори в НАТО. Това са българите, но и с всички онези добронамерени хора, които твърдят, че могат да помогнат това искане да е последно”, казва Бучковски.

Той предпочита оптимистично да погледне на твърденията на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, че след Нова година може да се очаква "засилена динамика в разговорите с България".

„Мисля, че този въпрос за влизането на (Северна) Македония в Европейския съюз трябва да върне на масата и предложението, което съществува от последните няколко години, за голяма коалиция, която би имала единствената задача успешно да завърши този преговорен процес с Европейския съюз и (Северна) Македония да стане член на Европейския съюз”, казва Бучковски.

На въпрос как България би приела гласуването на резолюцията, Бучковски отговаря, че „на политическата сцена в Република България има консенсус между властта и опозицията, че македонският въпрос трябва да се реши с консенсус”.

„Те го решиха с консенсус и поискаха първата значима стъпка за деблокиране на процеса да бъде промяната на Конституцията. И тук всички в българския парламент гласуваха единодушно. Как ще бъде приета нашата съвместна (на управляващи и опозиция) резолюция, ако стигнем до там, е отворен въпрос.... Но дори и да отговорят с нова резолюция, не мисля, че това би било в контра на това, което ние бихме направили. Добре е да започнем да движим нещата напред.....Мисля, че е много важно да допринесем за разбирането в българското общество, че сериозно възнамеряваме да изграждаме добросъседство и приятелство, както е посочено в подписания договор”, казва Бучковски.

Според него Северна Македония трябва да реабилитира важни за историята и на Северна Македония, и на България, исторически личности.

„Това, което трябваше да направим досега, вероятно е да започнем процес, в съответствие с нашите законови разпоредби, на правна реабилитация на няколко важни фигури от близката история, важни семейства за това, което е общо за (Северна) Македония и България. Да кажем, за мен би било изключително важно да се стигне до правната реабилитация на семейството на Венко Марковски, правната реабилитация на семейството на Богдан Попгьорчев, правната реабилитация на лицата и техните семейства, на академик Богомил Гюзел. Трябва да признаем, че в нашата близка история, по времето на революционното правосъдие, след Втората световна война, е имало няколко политически монтирани процеса, където ванчомихайловистите бяха драконовски наказани. С подобни ходове от наша страна би трябвало да поправим несправедливостта, както сме се опитали в няколко други случая. Да кажем, че се опитахме да направим това със семейството на (Методи Андонов) Ченто. Има и други положителни примери и мисля, че ще изпратим сериозен сигнал към българската страна, за да има много повече разбиране за това, от което се опасяваме, че може да се случи в бъдеще, а именно докъде ще стигне в работата си съвместната историко - образователна комисия”, смята Бучковски, според когото не може да се счита, „че проблемът е само в София”.

По думите му в последните години негативните примери в отношенията между двете държави преобладават, но и положителните примери не отсъстват и солидарността от българска страна е „на изключително високо ниво”.

„Независимо дали става дума за инцидента с "Дурмо Турс", дали за последната трагедия в Кочани, дали за проблемите с пожарите... България показа искрено приятелство и показа, че реално сред тях, преобладаващата атмосфера е, че трябва да се строят мостове, че трябва да помогнат на (Северна) Македония сега... Не само резолюцията. За резолюцията, дай Боже да се постигне такъв консенсус, но са необходими и много други стъпки, много по-силно сътрудничество. Не трябва да имаме комплекси. Младите хора вървят напред, просто трябва да им се даде шанс да не бъдат ограничавани от атмосферата, която се създаде през последните три-четири години и трябва да се изправим пред факта, че имаме път, който не е очертан от самото начало, ще има много препятствия, но трябва да бъдем решителни в проправянето на пътя напред”, казва Бучковски.