МИНА: „Стандарт енд Пуърс“ потвърди стабилния кредитен рейтинг на Черна гора

Рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ (Standard & Poor's, S&P) потвърди стабилния кредитен рейтинг на Черна гора, отбелязвайки потенциал за преразглеждане нагоре, ако фискалните резултати се подобрят, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на съобщение на финансовото министерство в Подгорица.

„Известната агенция за кредитен рейтинг „Ес енд Пи“ (S&P) заяви в последния си доклад, че рейтингът B+ със стабилна перспектива е важно потвърждение за стабилността на съществуващата икономическа политика и успешното прилагане на структурни реформи“, се казва в прессъобщение на министерството.

Черногорското финансово министерство посочи, че поддържането на кредитния рейтинг отразява постоянните усилия за укрепване на фискалната дисциплина, засилване на публично-частните партньорства и създаване на стабилна и предвидима бизнес среда, която продължава да подкрепя интереса на чуждестранните инвеститори.

„Черна гора остава регионален лидер в Западните Балкани по отношение на европейската интеграция, като всички преговорни глави са отворени, а седем са временно затворени. Успешното отваряне на клъстера „Основи“ ясно демонстрира напредъка в привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС, а силната обществена подкрепа за европейската интеграция осигурява приемственост в прилагането на ключови реформи“, се казва в прессъобщението.

Според „Ес енд Пи“ Черна гора има потенциал за повишаване на рейтинга, ако фискалните резултати се подобрят допълнително, икономическият растеж се ускори и външната финансова позиция укрепне.

Инвестиционният цикъл с фокус предимно върху инфраструктурни, енергийни и туристически проекти остава ключов двигател на икономическия растеж, който се прогнозира на приблизително 3% годишно в средносрочен план (2026–2028 г.).

„Освен това банковият сектор на Черна гора остава стабилен, ликвиден и добре капитализиран, с ниски нива на необслужвани кредити и високи коефициенти на капиталова адекватност. Преобладаващото присъствие на международни банкови групи допълнително засилва устойчивостта на системата и капацитета за управление на риска“, отбеляза черногорското финансово министерство.

„Решението на „Ес енд Пи“ изпраща насърчителен сигнал към инвеститорите и партньорите и дава допълнителен тласък за продължаване на усилията за реформи“, се казва в прессъобщението на министерството.

