Турският министър на финансите заяви, че е решен да поддържа траен дезинфлационен процес

Процесът на намаляване на инфлацията в Турция продължава решително и ще доведе до едноцифрена инфлация в рамките на две години, заяви в интервю за Ройтерс турският министър на финансите и държавната хазна Мехмет Шимшек, като добави, че правителството няма да позволи този процес да излезе от релси.

Шимшек каза, че очаква инфлацията да остане в границите на прогнозата на централната банка за края на годината - между 19 и 29 процента, и да спадне под 20 процента следващата година, като достигне едноцифрена стойност през 2027 г.

"Запазваме прогнозата си за инфлацията в края на годината; необходимите условия за дезинфлация като цяло са налични", посочи Шимшек по време на интервюто от офиса му. "Дезинфлацията напредва според прогнозирания от нас сценарий. Това, което е важно за нас, е, че това подобрение е трайно и стабилно", добави той.

Официални данни от понеделник показват, че инфлацията на потребителските цени се е забавила до 33,5 процента, след като стигна до пик от 75 процента през май миналата година.

Миналия месец централната банка намали основния лихвен процент с 300 базисни пункта до 43 процента, възобновявайки цикъла на разхлабване, който беше прекъснат от политическите сътресения по-рано тази година, след като пазарите се успокоиха и процесът на дезинфлация продължи.

Шимшек отбеляза, че дезинфлацията е в съответствие с целите и че инфлацията в края на годината ще бъде в прогнозираните от централната банка граници.

"Ние ще продължим решително да прилагаме нашата програма за постигане на трайна стабилност на цените - нашия основен приоритет", коментира по-рано министърът в публикация в мрежата Екс.

Шимшек заяви за Ройтерс, че икономическият растеж тази година може да бъде "малко под" средносрочната програмна цел за 4 процента в рамките на по-скоро "временно забавяне", отколкото на рязък икономически спад. През първото тримесечие икономиката на Турция нарасна с 2 процента, напомня агенцията.