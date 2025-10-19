Подробно търсене

Как би могло да изглежда мирно споразумение за Украйна?

Александър Евстатиев
Как би могло да изглежда мирно споразумение за Украйна?
Как би могло да изглежда мирно споразумение за Украйна?
Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздравява украинския държавен глава Володимир Зеленски при посещението му в Белия дом, 17.10.2025 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Киев/Москва,  
19.10.2025 17:18
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Будапеща, за да обсъдят начин за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Как би могло да изглежда едно мирно споразумение:

Кой какво би получил?

Според руските военни, Русия контролира над 116 000 квадратни километра, или повече от 19% от Украйна, площ горе-долу на половината на тази на Обединеното кралство.

Русия твърди, че Крим, който Москва анексира през 2014 г., Донецка и Луганска област, заедно известни като Донбас, както и Запорожие и Херсон, сега са законно част от Русия.

Три източника, запознати с начина на мислене на Кремъл, заявяват след срещата на върха на Путин с Тръмп през август, че Путин е поискал Украйна да се изтегли от частите на Донецка област, контролирани от украинските сили – около 5300 кв. км, или около 20% от цялата област.

Това е по-малко от първоначалното му искане от 2024 г. Киев да отстъпи целия Донбас плюс Херсон и Запорожие на юг, площ от близо 20 000 кв. км.

Русия иска западните лидери да признаят Крим, който е предаден на Украйна през 1954 г. от съветския лидер Никита Хрушчов, като част от Русия, позовавайки се на признаването на Косово за независимо през 2008 г. против волята на Русия и Сърбия.

Украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои окупирани от Русия територии може да бъдат признати за временно фактически окупирани, но изключи всякакво юридическо признаване. Той посочи, че няма мандат да отстъпва територии и че всяко оттегляне би изложило както Украйна, така и нейните европейски съюзници на нови руски атаки.

Ами НАТО?

Едно от най-важните условия на Путин за прекратяване на войната е искането западните лидери да се ангажират писмено да спрат разширяването на Изток на водения от САЩ Северноатлантически алианс. Руски представители цитират уверение в този смисъл от американския държавен секретар Джеймс Бейкър към съветския лидер Михаил Горбачов през 1990 г.

Лидерите от НАТО се споразумяха през 2008 г., че Украйна и Грузия един ден ще станат членове, а Украйна е заложила пътя към алианса и ЕС в своята конституция. В него се казва, че всяка промяна ще трябва да бъде одобрена на референдум, което е малко вероятна перспектива.

Тръмп заяви, че предишната подкрепа на САЩ за кандидатурата на Украйна за членство в НАТО е била една от причините за войната, и посочи, че Украйна няма да получи членство.

Алиансът твърди, че от отделните страни зависи дали искат да се присъединят към него, но и че не се обсъжда членство в НАТО за Киев, а по-скоро гаранции за сигурност.

Какво биха представлявали гаранциите за сигурност?

Украйна иска гаранции, че няма да бъде нападната отново, но Западът не е нетърпелив да се подпише под нищо, което би могло да го обвърже с бъдеща война с Русия, най-голямата ядрена сила в света. ЕС и НАТО досега са се фокусирали върху практическа подкрепа, готовност на инфраструктурата и стратегическо възпиране.

Русия е нетърпелива да възроди проект на споразумение от април 2022 г., предвиждащо постоянен неутралитет за Украйна в замяна на гаранции за сигурност от петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН – Великобритания, Китай, Франция, Русия и Съединените щати.

Украйна и нейните европейски съюзници заявиха, че Москва не е надежден гарант и неутралитетът за Украйна би оставил Европа уязвима.

Москва също така поиска ограничения за въоръжените сили на Украйна и защита на рускоезичните и православните вярващи. Киев изключва всякакви ограничения на въоръжените си сили и казва, че рускоезичните вече имат цялата необходима защита, позовавайки се на факта, че майчиният език на самия Зеленски е руски.

Търговски перспективи и замразени активи

След като разговаря с Путин в четвъртък, Тръмп спомена перспективата за възобновяване на търговията между САЩ и Русия, ако бъде постигнат мир. Мнозина във Вашингтон са обезпокоени от партньорството без ограничения между Путин и китайския лидер Си Цзинпин и предлагат опит за сближаване на Русия със Съединените щати.

Особено важна за Русия би била възможността да използва щатския долар в глобални транзакции и отварянето на западните финансови институции отново за руски пари.

Европейските сили търсят начин да финансират отбраната и възстановяването на Украйна с част от замразените на Запад руски активи на стойност 210 милиарда евро.

Русия твърди, че вземането на тези пари би било кражба, би подкопало доверието в еврото като резервна валута и би предизвикало години на правни репресии. Москва предложи част от парите да бъдат изразходвани за възстановяване на районите на Украйна, които са под неин контрол.

Отвлечените от Русия украински деца

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е осигурила открита линия за комуникация с Путин относно репатрирането на украински деца, засегнати от войната на Русия срещу Украйна. Киев вече работи с помощта на Катар за освобождаването на някои деца и изрази надежда, че могат да бъдат освободени още.

/ВС/

Свързани новини

19.10.2025 05:31

Русия поднови атаките срещу Украйна въпреки призива на Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на военните действия

Русия е нанесла въздушни атаки срещу Украйна тази нощ, ден след като американският президент Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон, за да обсъдят прекратяването на войната, предаде ДПА. Според украинските сили
18.10.2025 16:57

Международният мир е заложник на войната между Украйна и Русия, заявиха експерти на конференция „Европа и светът между мира и войната“

„Балканите са заложник на войната между Украйна и Русия. Международният мир е заложник на тази война. Тя е майка на всички войни“, каза бившият депутат в 37-то и 38-то НС д-р Димитър Иванов на конференция „Европа и светът между мира и войната“,
18.10.2025 14:32

Тръмп оказва натиск на Зеленски да сключи споразумение за край на войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп, който демонстрира възстановено разбирателство с руския си колега Владимир Путин, призова снощи украинския лидер Володимир Зеленски да прекрати военните действия, като остана глух към исканията на украинския за засилена военна подкрепа, посочва Франс прес.
18.10.2025 11:51

След срещата си със Зеленски Тръмп призова Украйна и Русия „да спрат там, където са в момента“, и да прекратят войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава
18.10.2025 11:09

Войната не трябва да се използва за решаване на политически и геополитически цели, каза председателят на клуб „Сенатор“ Захари Желязков

Клуб „Сенатор“ организира дискусии от 2009 г., които засягат политиката и геополитиката. Още от деца бяхме възпитавани да вярваме, че войната никога повече не трябва да се използва за решаване на политически и геополитически цели, а това ще става по пътя на дипломацията, каза в откриващата част на конференцията „Европа и светът между мира и войната" Захари Желязков, председател на клуб „Сенатор“, който организира форума в столицата.
18.10.2025 08:52

Доналд Тръмп "не казва "Не", но не каза и "Да" за ракетите "Томахок", посочи украинският президент Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че все още се надява САЩ да дадат съгласието си да предоставят на страната му крилати ракети "Томахок", след като вчера се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА. "Екипите
18.10.2025 06:14

Британският премиер Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери след срещата му с Тръмп като продуктивен

Британският премиер Киър Стармър оцени като продуктивен телефонния разговор на украинския президент Володимир Зеленски с европейските лидери след срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предадоха Пи Ей Медия и ДПА.Зеленски и висши украински представители обядваха с американския президент във Вашингтон ден след като Тръмп разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин.
18.10.2025 03:25

Зеленски има пълната подкрепа на Германия, заяви германският канцлер Мерц след срещата на украинския лидер с Тръмп

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус окачестви срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски за конструктивна, след като украинският лидер проведе телефонен разговор с европейски лидери, сред които бе и германският канцлер Фридрих Мерц, след срещата си с Тръмп, предаде ДПА.Съобщено бе, че Мерц и други европейски лидери са приветствали "тясното трансатлантическо сътрудничество" и са подчертали необходимостта от постигането на справедлив и траен мир за Украйна.
18.10.2025 00:57

Имаме доверие на САЩ, смятаме, че Тръмп иска да сложи край на войната, заяви Зеленски след срещата си с американския лидер

Имаме доверие на Съединените щати, смятаме, че президентът Доналд Тръмп иска да сложи край на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция след срещата си с американския държавен глава в Белия дом, предаде Ройтерс.Зеленски окачестви срещата си с Тръмп като продуктивна.
17.10.2025 21:31

Зеленски пристигна в Белия дом за разговори с Тръмп, който проявява колебание да изпрати на Киев ракети "Томахок"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна днес за преговори в Белия дом, като американският лидер даде да се разбере, че не е готов да се съгласи да продаде на Киев система за крилати ракети с голям обсег, от която украинците казват, че се нуждаят спешно, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:35 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация