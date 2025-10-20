Собственик на фирма за вейпове, електронни цигари и тютюн от Стара Загора е обвинен в разпространение на марихуана в магазин в Смолян

Собственик на фирма от Стара Загора е обвинен за разпространение на марихуана в магазин в Смолян. Днес в Окръжния съд се проведе заседание по делото срещу Ж. В., който е управител на фирма за продажба на вейпове, електронни цигари, тютюн.

Мъжът е обвинен в това, че на 22 март 2023 г. в магазин за алкохол и цигари в Смолян без надлежно разрешително е разпространил високорисково наркотично вещество - марихуана, фабрично опакована в 34 пакетчета с тегло от по 1, 2 и 3 грама и с надпис Hellenic Cannabis.

Стоката е внесена легално, с фактура от Гърция. Според тезата на защитата на подсъдимия няма нищо нередно, като става въпрос за индустриален коноп и пакетчетата се продават законно в южната ни съседка.

Наркотикът, известен като сибиди, бе открит на 31 март 2023 г. след получен сигнал за продажба на наркотични вещества в търговски обект в Смолян.

Експертизата, назначена по досъдебното производство, доказва, че процентното съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол (THC) е 0,13 тегловни процента и 9-хексахидроканабинол, който е химичен аналог на THC.

Според вещото лице Костадин Вълчинов от Сектор "Базова научно-техническа лаборатория" (БНТЛ) към Областната дирекция на МВР в Пловдив това не е единственият случай на открити пакетчета с дрога в търговската мрежа. В Пловдив са извършвали подобни две-три експертизи, но най-голямото количество е от Смолян. „Според закона такава продажба е забранена, дори и с ниско съдържание на тетрахидроканабинол. Тези видове, които се продават пакетирани, са части от марихуана“, заяви вещото лице. Вълчинов посочи, че става въпрос за селектирано канабисово растение, чиито съцветие има ниско съдържание на тетрахидроканабинол, съответно с високо съдържание на канабидиол (сибиди) и съдържание на 9-хексахидроканабинол - химичен аналог на THC.

Делото се отложи за нова дата за изготвяне на превод на представени от защитата документи.