Форум "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия" ще се проведе в Пловдив

Форум "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия" ще се проведе утре в Пловдив, съобщи на сайта си местният Аграрен университет. Събитието е част от националната кампания за кариерна информираност на младежи до 29 г., ученици и студенти, организирана от Агенция за корпоративно развитие "ОМНИ Хюмън Девелопмънт", с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и водещи компании.

Форумът ще се проведе от 16:30 до 20:00 ч. в "Гранд хотел Пловдив". Целта на събитието е да помогне на младите хора да открият своята професия, да се срещнат с реални работодатели и да получат вдъхновение за бъдещето си.

Националната кампания ще събере на едно място водещи компании от ключови за региона индустрии, професионални и висши учебни заведения, държавни и общински институции.

В рамките на "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия" ще бъдат представено многообразието от над 80 професии в индустриалния сектор пред ученици, студенти и техните родители. Събитието ще включва демонстрации, интерактивни щандове, лекции и възможности за директен контакт с представители на бизнеса и образователни институции, отбелязват от Аграрен университет - Пловдив.