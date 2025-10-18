Войната не трябва да се използва за решаване на политически и геополитически цели, каза председателят на клуб „Сенатор“ Захари Желязков

Клуб „Сенатор“ организира дискусии от 2009 г., които засягат политиката и геополитиката. Още от деца бяхме възпитавани да вярваме, че войната никога повече не трябва да се използва за решаване на политически и геополитически цели, а това ще става по пътя на дипломацията, каза в откриващата част на конференцията „Европа и светът между мира и войната" Захари Желязков, председател на клуб „Сенатор“, който организира форума в столицата.

Желязков допълни, че мирът е залегнал като базисна ценност в много документи в световен мащаб.

По думите му, мирът е нужен и на България. "Това, което не достига на Украйна, са войници. Ако войната продължи, то това означава, че ще трябват войници от други държави и ще се започне от най-близките, сред които – Полша, Румъния и България“, смята Желязков.

Захари Желязков припомни и старата максима, че "който иска мир, трябва да се готви за война".

