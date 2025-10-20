Доверието на гражданите и ефектите върху икономиката при въвеждането на еврото у нас бяха основни теми на дискусия във Видин

Въпроси във връзка с процеса по въвеждане на еврото като национална валута в България, доверието на гражданите, отражението върху икономиката и ролята на институциите бяха обсъдени по време на днешната информационна среща във Видин. Тя е част от националната кампания на Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ). В събитието участваха представители на държавни и местни институции, експерти от банковия и застрахователния сектор, синдикални организации и граждани.

Като ново разплащателно средство в България еврото ще бъде платформа за доверие и по-голяма сигурност. Финансовата рамка ще гарантира икономическа и финансова стабилност и предвидимост, инвестиции и достъп до допълнителни ресурси. Това каза областният управител на област Видин д-р Ани Арутюнян, която днес бе модератор на срещата.

Най-голямата грижа на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е да не се допуснат злоупотреби с хората, които по-трудно ще се ориентират в прехода към еврото. Най-уязвими са хората с по-ниско образование, които са затруднени в ежедневните си физически дейности и най-вече тези със сетивни увреждания. Трябва да се погрижим за тях, така че най-лесно да им покажем по какъв начин и как могат на практика да изпълнят превалутирането, и най-вече се опитваме да ги предпазваме с информация от възможни злоупотреби, отбеляза заместник-министър Наталия Ефремова.

Според Илия Лингорски - член на Управителния съвет на Българската народна банка, истинската мярка за успеха на процеса на въвеждане на еврото, са ползите за гражданите. За всеки от нас европейската валута ще означава повече стабилност и повече сигурност за спестяванията ни, които дългосрочно ще бъдат защитени, а покупателното способност и активите на гражданите ще могат да бъдат по-добре съхранени в условията на глобални кризи, отбеляза той.

Еврото ще даде значима финансова стабилност на бизнеса и ще помогне за развитието на всички сектори. Присъединяването на България към единната европейска валута означава предвидимост за бизнеса, за институциите, за банковия сектор и за гражданите. Това каза кметът на община Видин д-р Цветан Ценков.

Въвеждането на еврото не засяга действието на съществуващите договори, а стойностите в лева се считат за стойности в евро, съгласно правилата за превалутиране и закръгляване. Това заяви старши експертът в министерство на финансите Пламен Константинов.

При многобройните проверки се установяват все по-малко нарушения относно двойното обозначаване на цените, каза временно изпълняващият длъжността председател на комисията Александър Колячев. Институцията събира данни за цените от големите търговци, който се оповестяват публично в специален сайт. Създадено е мобилно приложение, чрез което могат да се подават сигнали в реално време относно забелязани нередности като прекалено високи цени, грешки при етикетирането и други.

Според директорът на дирекция "Контрол" в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) във В. Търново Ненчо Калев системите на агенцията са готови за въвеждане на еврото, като са предприети всички необходими технически действия.

По думите на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) във Видин Видин Пламен Георгиев закръгляването на сумата в евро за обезщетенията, помощите, пенсиите и добавките към тях, ще се извършва в полза на гражданите. Размерът на пенсиите се запазва, като стойността в лева се превалутира по фиксирания курс в евро, което ще се извърши автоматично.

Салдата по всички левови сметки в банките ще бъдат превалутирани автоматично и безплатно. Не е необходимо да се открива нова банкова сметка или да се подменят дебитните карти. Това обясни управителят на бизнес център Видин на Алианц Банк България Ива Нинова

Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев секторът е готов за приемане на еврото, като този процес не може да е причина за повишаване цените на застраховките. По думите му видът валута не е ценообразуващ фактор. Не трябва да се преподписват застрахователните договори или анекси към тях, обясни той.

Директорът на дирекция "Анализи, жалби и преструктуриране" към Комисията за финансов надзор Йорданка Ушагелова уточни, че има две специфики при капиталовите пазари. Нетната стойност на активите в колективните инвестиционни схеми ще бъдат до четвърти знак, а не до втория. На 29 декември т.г. ще бъдат преустановени всички онлайн сделки за търговия с безналични инвестиционни инструменти.

Според изпълнителния директор на "Пенсионноосигурителен институт" АД Божидар Чанков специфичното при превалутирането на дяловете на нетните активи в пенсионните фондове е, че се закръглява до петия знак. Процесът е автоматичен и безплатен.

Наблюденията върху държавите членки на Европейския съюз показват, че приемането на еврото благоприятства увеличаването на доходите на населението, отбеляза главният експерт пазар на труда в КНСБ Атанаска Тодорова.