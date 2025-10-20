Все още без поражение в Леверкузен, Каспер Хюлманд се надява на положително представяне и срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига утре

Доскорошният селекционер на датския национален отбор по футбор Каспер Хюлманд продължава да няма загуба начело на Байер (Леверкузен), но утре ги чака много сериозен тест – домакинство на Пари Сеун Жермен в Шампионската лига.

Хюлманд пое отбора след като Ерик тен Хаг беше уволнен само след два мача и вече в седем срещи не познава поражение във всички турнири. Тимът е на 5-о място в Бундеслигата и започна в Европа с две равенства – с ПСВ Айндховен и с датския ФК копенхаген. От друга страна гостите от Париж идват след две победи над Аталанта и Барселона.

”Няма да ви разкрия някаква кой знае каква тайна, ако кажа, че ПСЖ е един от най-добрите отбори в света. Но ние имаме увереност в играта си и имаме способността да доминираме в различните фази от мача Трябва да се представим по най-добрия начин, за да вземем нещо“, каза Хюлманд пред репортерите на пресконференция.

Управляващият спортен директор Симон Ролфес заяви, че не иска да оказва голям натиск върху отбора и треньора, но се надява срещи като тази да окажат положително влияние върху развитието им.

"За нас като млад отбор идва мач, от който можем да научим много. Но просто искаме да продължим напредъка в играта, който постигнахме в последните седмици. И след това ще видим какво можем да постигнем като резултат на терена", каза Ролфес преди тренировката днес пред телевизия ZDF.

Освен класата на ПСЖ, нещата са сложни за Леверкузен, защото Малик Тилман, Лукас Васкес и Натан Тела са контузени и това допълнително намалява възможностите им да изградят боеспособен състав.

Снажният нападател Патрик Шик и защитникът Джарел Куанса се завърнаха към тренировките с отбора днес, но участието им предстои да се прецени.

"Ще видим утре как се чувстват и двамата и какво могат да дадат. Стават все по-уверени всеки изминал ден, но нищо не е сигурно“, каза Хюлманд на пресконференцията.