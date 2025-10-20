Конституционният съд на Румъния не се съгласи с увеличение на пенсионната възраст на магистратите и с таван на пенсиите им

Конституционният съд на Румъния отхвърли днес плана на правителството да увеличи пенсионната възраст на магистратите и прокурорите и да сложи таван на техните пенсии, с което разклати позициите на управляващата коалиция, стремяща се да намали прекомерния бюджетен дефицит, предадоха Ройтерс и местните медии.

Конституционният съд отхвърли с пет на четири гласа предложението за увеличение на възрастта за пенсиониране в съдебната система от около 50 години сега на 65 г., както и да има таван на пенсиите на магистратите от 70 процента от последната заплата.

Съдиите и прокурорите в Румъния получават пенсии до 5000 евро при средна пенсия за страната от 600 евро, напомня Ройтерс.

Макар че остана неясно дали предложенията на правителството са отхвърлени поради принципни или технически съображения, опозиционният Алианс за обединение на румънците призова за оставка на премиера Илие Боложан, който оглави коалиционното правителство от четири партии едва преди около 5 месеца.

За да овладее прекомерния бюджетен дефицит на Румъния, достигнал миналата година 9,3 процента от брутния вътрешен продукт, правителството на Боложан наложи мерки за икономии, сред които увеличение на данъци и такси и намаляване на държавни разходи. Мерките обаче предизвикаха протести в бюджетния сектор, увеличиха инфлацията и доведоха до нарастване на популярността на крайната десница, посочва Ройтерс.

Във втория пакет от мерки за икономии, приет през септември, бяха включени мерки за премахване на привилегиите за някои хора от бюджетния сектор, по думите на премиера Илие Боложан. В пакета бяха включени законови промени за увеличение на някои данъци от 2026 г., увеличаване на пенсионната възраст, съкращения на работни места в държавните компании, които регулират енергетиката, телекомите и други, както и реформа в здравеопазването.

Пакетът бе оспорен в Конституционния съд, който се обяви против частта му, касаеща съдебната система.

Реформата на пенсионната система е изискване към Румъния за достъп до средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), напомня Ройтерс.

Премиерът Илие Боложан бе казал, че ако Конституционният съд се противопостави на мерките за икономии, правителството би изгубило легитимност, но по-късно заяви, че мисли за управлението, а не за оставката си.

Президентът Никушор Дан написа в Екс, че реформата на пенсиите на магистратите остава приоритет.

„Това не е позиция срещу магистратите, а по-скоро корекция на една ненормална разпоредба – пенсии, равни на заплатите, която политическата класа регулира лошо преди няколко години (…), написа президентът и допълни, че „пенсиите на магистратите ще бъдат коригирани по начин, който е справедлив за обществото“, с нов законодателен текст, който ще се съобрази с днешното решение на Конституционния съд.

Лидерът на „Съюз за спасение на Румъния“ Доминик Фриц посочи, че тази партия „няма да се откаже от премахването на тези привилегии“ и ако трябва ще предложи промени в конституцията.

Министърът на инвестициите и европейските проекти Драгош Пъслару допълни, че все още има време до крайния срок по НПВУ - 28 ноември, за изпълнение на ключовия етап, свързан с пенсионната система, за да бъдат отпуснати средства в размер на 231 милиона евро.