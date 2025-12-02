Законът за пенсиите на магистратите мина в румънския парламент чрез процедура за поемане на отговорност от правителството

Румънското правителство прокара в парламента закона за пенсиите на магистратите чрез процедурата за поемане на отговорност, предават местните медии.

„Никъде, в никоя цивилизована страна, няма пенсия, равна на последната заплата или по-висока“, каза премиерът Илие Боложан на съвместното пленарно заседание. Пред депутатите и сенаторите той се аргументира, че одобрения законопроект коригира социална несправедливост, създава предпоставки за устойчива пенсионна система и отговаря на ангажимент, поет от страната чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Проектът поставя икономиката на здрава основа, като се има предвид, че сме на предпоследно място в Европа по дял на гражданите на възраст между 55 и 64 години от активното население, участващи в икономиката. Ако искаме да имаме по-големи бюджети, ако искаме да имаме по-силна икономика, едно от нещата, към които трябва да се стремим през следващите години, е да имаме повече хора, участващи в икономиката“, обясни от трибуната Боложан.

Така според него квалифицираните хора, когато достигнат професионална зрялост на 48-50 години, ще могат да използват опита си добре през следващите 15 години.

В кулоарите на парламента премиерът бе посрещнат с викове и освирквания от недоволни служители от администрацията, които настояха за оставката му. „Боложан, не забравяй, Румъния не е твоя!“, извикаха някои от тях.

По-рано днес румънското правителство одобри на извънредно заседание окончателния вариант на законопроекта за пенсиите на магистратите. Той предвижда увеличаване на пенсионната възраст до 65 години в рамките на 15 години и ограничаване на размера на пенсията до 70 процента от последната нетна заплата.

Реформата на специалните пенсии на магистратите е част от усилията на правителството за овладяване на прекомерния дефицит и изискване на Европейската комисия за отпускане на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Съществува обаче риск Румъния да загуби 231 милиона евро от ЕС завинаги, ако законът бъде атакуван отново в Конституционния съд, пише в свой материал по темата Диджи24. Миналия месец магистратите вече веднъж го отхвърлиха. Висшият съвет на магистратите в Румъния също даде отрицателно консултативно становище в края на ноември.

При парламентарната процедура „поемане на отговорност“ даден законопроект се смята за приет, ако в срок от три дни не бъде внесен вот на недоверие срещу правителството. Ако бъде внесен вот на недоверие и той бъде подкрепен от мнозинство от депутатите и сенаторите, правителството пада.