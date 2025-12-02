Подробно търсене

Законът за пенсиите на магистратите мина в румънския парламент чрез процедура за поемане на отговорност от правителството

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Мартина Ганчева/БТА
Букурещ,  
02.12.2025 19:15
 (БТА)

Румънското правителство прокара в парламента закона за пенсиите на магистратите чрез процедурата за поемане на отговорност, предават местните медии.

„Никъде, в никоя цивилизована страна, няма пенсия, равна на последната заплата или по-висока“, каза премиерът Илие Боложан на съвместното пленарно заседание. Пред депутатите и сенаторите той се аргументира, че одобрения законопроект коригира социална несправедливост, създава предпоставки за устойчива пенсионна система и отговаря на ангажимент, поет от страната чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Проектът поставя икономиката на здрава основа, като се има предвид, че сме на предпоследно място в Европа по дял на гражданите на възраст между 55 и 64 години от активното население, участващи в икономиката.  Ако искаме да имаме по-големи бюджети, ако искаме да имаме по-силна икономика, едно от нещата, към които трябва да се стремим през следващите години, е да имаме повече хора, участващи в икономиката“, обясни от трибуната Боложан.

Така според него квалифицираните хора, когато достигнат професионална зрялост на 48-50 години, ще могат да използват опита си добре през следващите 15 години.

В кулоарите на парламента премиерът бе посрещнат с викове и освирквания от недоволни служители от администрацията, които настояха за оставката му. „Боложан, не забравяй, Румъния не е твоя!“, извикаха някои от тях.

По-рано днес румънското правителство одобри на извънредно заседание окончателния вариант на законопроекта за пенсиите на магистратите. Той предвижда увеличаване на пенсионната възраст до 65 години в рамките на 15 години и ограничаване на размера на пенсията до 70 процента от последната нетна заплата.

Реформата на специалните пенсии на магистратите е част от усилията на правителството за овладяване на прекомерния дефицит и изискване на Европейската комисия за отпускане на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Съществува обаче риск Румъния да загуби 231 милиона евро от ЕС завинаги, ако законът бъде атакуван отново в Конституционния съд, пише в свой материал по темата Диджи24. Миналия месец магистратите вече веднъж го отхвърлиха. Висшият съвет на магистратите в Румъния също даде отрицателно консултативно становище в края на ноември.

При парламентарната процедура „поемане на отговорност“ даден законопроект се смята за приет, ако в срок от три дни не бъде внесен вот на недоверие срещу правителството. Ако бъде внесен вот на недоверие и той бъде подкрепен от мнозинство от депутатите и сенаторите, правителството пада. 

Свързани новини

02.12.2025 14:42

Румънското правителство одобри окончателния вариант на законопроекта за пенсиите на магистрати

Румънското правителство одобри днес на извънредно заседание окончателния вариант на законопроекта за пенсиите на магистратите. Това съобщи говорителят на изпълнителната власт Йоана Доджою на кратка пресконференция, излъчена на живо в Интернет.
20.10.2025 18:30

Конституционният съд на Румъния не се съгласи с увеличение на пенсионната възраст на магистратите и с таван на пенсиите им

Конституционният съд на Румъния отхвърли днес плана на правителството да увеличи пенсионната възраст на магистратите и прокурорите и да сложи таван на техните пенсии, с което разклати позициите на управляващата коалиция, стремяща се да намали прекомерния бюджетен дефицит, предадоха Ройтерс и местните медии.

