site.bta Френски съд отново ще разглежда делото за катастрофа със самолет на "Еър Франс", станала преди 16 години
Повече от 16 години след катастрофата на самолет на "Еър Франс", изпълнявал полет от Рио де Жанейро до Париж, при която загиват всички 228 души на борда, авиокомпанията и производителят на самолета "Еърбъс" отново ще бъдат съдени по обвинение в непредумишлено убийство, предаде ДПА.
Апелативният съд в Париж възобновява делото днес. Ако бъде призната вината на двете компании, те могат да получат глоби в размер до 225 000 евро.
"Еър Франс" и "Еърбъс" категорично отричат да имат вина за катастрофата.
Полет AF447 изчезва от радарите на 1 юни 2009 г., след като е застигнат от буря по пътя от Рио де Жанейро към френската столица. Впоследствие става ясно, че самолетът "Еърбъс" A330 се е разбил в Атлантическия океан. Причината за катастрофата остава неясна в продължение на години, а телата на последните от 228-те жертви и черните кутии на самолета са извадени от океана едва през май 2011 г. В крайна сметка разследващите стигат до заключението, че уредите за измерване на скоростта на самолета са замръзнали и не са предоставяли ясни показания, което е объркало пилотите.
Това е най-смъртоносната катастрофа в историята на "Еър Франс".
Преди две години двете компании бяха оправдани по обвиненията в непредумишлено убийство. Тогава съдът прецени, че макар и "Еър Франс" и "Еърбъс" в някои отношения да са действали небрежно или безразсъдно, тези пропуски нямат пряка причинно-следствена връзка с катастрофата.
Прокуратурата обжалва присъдата, което доведе до започващото днес повторно разглеждане на делото.
/НВ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина