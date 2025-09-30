План за защита при бедствия в Ценово ще гласува местният Общински съвет, показва публикуваният за днешното му заседание дневен ред в сайта на местната администрация.

Според предложението на кмета Петър Петров документът цели да се набележат превантивни мерки за предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици в резултат от бедствия и възникването им, както и укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и всички, имащи отговорност за защита при бедствия.

Съветниците в Ценово ще обсъдят и възможността с изменение и допълнение на свое решение от май тази година да закупят безкабелен робот за почистване и поддържане на басейна в селото за 7602 лв., както и закупуване на климатик за „Центъра за обществена подкрепа“ в Ценово за 1590 лв. и на компютър за Дневния център за пълнолетни с увреждания за 1300 лв., както и да се осигурят средства за назначаване на медицински специалист за детско и училищно здравеопазване в местната администрация.

Кметът Петър Петров предлага още представителят на Ценово на заседанието на общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе по-късно днес, в лицето на неговия заместник Цветомир Петров, да гласува за предложените от регионалния министър промени в дружеството.

На заседанието си днес съветниците следва да гласуват и направените от него инвестиции при реконструкция и подмяна на ВиК мрежата в общината. Прекратяване на съсобственост между Община Ценово и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от имот на ул. "Георги Иванов" в село Джулюница също ще е тема на днешното заседание на местния Общински съвет, както и приемане на Етичен кодекс на общинските съветници.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2024 г. и доклад за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета за първото шестмесечие на 2025 г. предстои да разгледат още днес съветниците. Те следва да определят и представител на Община Ценово за участие в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе и формулиране на позиция и мандат по въпросите, включени в проекта за дневен ред. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово, по отношение на отдаване под аренда на земеделски земи за създаване и отглеждане на трайни насаждения, също ще бъде тема на днешното заседание на местния Общински съвет.