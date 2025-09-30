Общинските съветници в Тунджа ще решават днес дали близо 1050 дка да бъдат отредени за фотоволтаична централа и ползването им за 45 години от инвеститора

Дали десет общински терена в землището на село Ботево, община Тунджа (област Ямбол), да бъдат отредени за фотоволтаична централа (ФЕЦ) решава на днешното си заседание Общинският съвет в Тунджа. Общата площ на поземлените имоти е 1049,83 декара (1 049 827 кв. м), е видно от публикувания на сайта на общинската администрация предварителен ред на сесията.

Предложението, внесено от кмета Станчо Ставрев, предвижда и одобрение на предварителен договор за учредяване на възмездно право на строеж на "СОЛАРИОН 3" ЕООД за срок от 45 години.

За реализиране на инвестиционното намерение, общинските съветници следва да одобрят изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план. С него ще се промени предназначението на земеделските територии. Досега десетте терена са били със статут на „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение" и „за селскостопански, горски, ведомствен път".

Намерението на инвеститора, с адресна регистрация в София, е изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (фотоволтаична централа) и съоръжения за съхранение на електрическа енергия, ведно със съоръженията за присъединяване, пише в предложението на кмета на Тунджа.

На територията на общината вече функционира и друг голям обект за възобновяема енергия – „Тенево Солар”, припомня БТА. На площ от 2300 декара поетапно се изгражда хибридна ВЕИ централа. Терените на бившето летище край с. Тенево бяха закупени от държавата – имоти с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Първата фаза от комплексния енергиен проект беше пусната в употреба в началото на август.

На днешното си заседание Общинският съвет в Тунджа ще разгледа и предложение за учредяване на възмездно право на ползване на „Геопроучване АВ“ ЕООД, гр. Ямбол, за срок от седем години, върху два общински имота с обща площ 30 191 кв. метра. Терените са в землището на с. Могила и са част от концесионна площ, определена с Решение на Министерски съвет от 2006 г. за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици.

Сред точките в дневния ред са и две предложения за даване на разрешителни на наемателите на язовири в селата Чарган и Стара река за отглеждане на риба.

На вниманието на съветниците е също даване на съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение за разкриване на амбулатории за извънболнична помощ. Финансирането ще бъде по Националния план за възстановяване и устойчивост. В проекта за решение не е посочен брой на амбулаториите и в кои села да бъдат позиционирани. БТА припомня, че по същата процедура ще кандидатства и Община Стралджа (също в област Ямбол). Там планират разкриването на такива амбулатории в селата Каменец и Недялско.

Предварителният дневен ред на заседанието в Тунджа включва общо 26 точки. Сред тях са предложение за актуализация на капиталовите разходи за 2025 г., приемане отчет за изпълнението на бюджета за изминалата 2024 г., създаване на общински Фонд „Култура”, както и няколко решения, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост.