В експлоатация е първата фаза на комплексния ВЕИ проект "Тенево" в Ямболско, съобщи инвеститорът

Първата фаза от комплексния енергиен проект на "Тенево Солар Технолоджи" до с. Тенево, Ямболско, е пусната в употреба. Това е станало в началото на август, съобщиха от инвеститора, без да уточнят точната дата. Въведени са в експлоатация първите 69 мегавата (MW), както и всички присъединителните съоръжения към мрежата на "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) на 400 kV, като доставчик на основното оборудване за тях е "Сименс Енерджи" (Siemens Energy).

Втората фаза на фотоволтаичния парк се предвижда да заработи в началото на 2026 г., защото част от панелите са повредени от преминалата през полето градушка през месец май. Инвеститорът "Тенево Солар" е в тясна връзка със своите застрахователни и финансови партньори и вече се извършват действия за отстраняване на щетите от градушката, така че проектът да бъде изпълнен в срок. Едновременно с това се работи и по изграждането и на системата за съхранение на енергия с батерии (BESS), посочват от компанията.

Проектът край с. Тенево е хибриден енергиен комплекс за възобновяема енергия, включващ 238 MW фотоволтаици и 315 MW/760 MWh система за съхранение на енергия с батерии.

Основни кредитори на проекта са Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и "Райфайзен Банк Интернешънъл" (Raiffeisen Bank International). Отпуснатият заем от страна на ЕБВР е в размер на до 50 млн. евро за изграждане и експлоатация на фотоволтаичната електроцентрала. Паралелно финансиране в размер на 53 млн. евро е предоставено и от "Райфайзен Банк Интернешънъл". Така общият размер на финансовия пакет възлиза на 103 млн. евро. Очаква се електроцентралата в Тенево да произвежда над 300 GWh електроенергия годишно.

Проектът е подкрепен от инструмента за покритие на риска от първа загуба, предоставен в рамките на програмата InvestEU за устойчиво преход, която има за цел да насърчи устойчивите инвестиции и сближаването с нормите на ЕС и ще допринесе за прехода на България към зелена енергeтика, заявяват в съобщението си от "Тенево Солар Техноложи". Това е първото използване на гаранцията InvestEU от ЕБВР в България.

"Тенево Солар Технолоджи" е съвместен проект на датската компания за инвестиции и разработка на проекти в сферата на възобновяемата енергия "Юроуинд Енерджи" (Eurowind Energy) и "Реналфа АйПиПи" (Renalfa IPP), представляваща съвместна компания между базираната във Виена "Реналфа Соларпро Груп" (Renalfa Solarpro Group) и френския ВЕИ инфраструктурен фонд мениджър "Аргрийн Инвест" (Rgreen Invest).