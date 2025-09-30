Подробно търсене

Честваме паметта на свещеномъченик Григорий, просветител на Армения

Проф. Иван Желев
Честваме паметта на свещеномъченик Григорий, просветител на Армения
Честваме паметта на свещеномъченик Григорий, просветител на Армения
Православен календар за 30 септември
София,  
30.09.2025 07:00
 (БТА)

Честваме паметта на свещеномъченик Григорий, просветител на Армения.

Армения станала люлка на християнството още в първите християнски векове. Според преданието първи донесли християнското послание в кавказките страни апостолите Тадей и Вартоломей. Но преследванията от страна на местните езически владетели не позволили на християнските общности там да се развият. Докато накрая с дейността на свети Григорий страната станала изцяло християнска, а той получил прозвището просветител на Армения.

Свети Григорий живял по времето на император Диоклетиан, най-големия гонител на християните. Бил от богато семейство и получил добро образование, но също така от дома си бил възпитан в християнската вяра. Отличавал се с благочестие и добродетелен живот, и затова бил високо ценен от сънародниците си.

Когато властта във Велика Армения поел Тиридат, фанатичен езичник, се подновили гоненията срещу християните. Войници нахлували в градовете и селата, и залавяли християните, за да ги принуждават с увещания и най-често с мъчения да се откажат от вярата си. Тогава бил заловен и Григорий, който не се побоял пред самия цар Тиридат да изповяда вярата си в истинския Триединен Бог. Години наред Григорий бил държан в една яма. Но един ден се случило нещо странно.

Свирепият цар Тиридат, погубил толкова хора, полудял и започнал да се скита по планини и пусти места като див звяр. Най-после принцесата насън получила откровение, че царят ще се излекува едва когато освободи Григорий. Извадили го от ямата и го завели в двореца, където той се помолил за болния Тиридат и царят оздравял, а след това дори приел кръщение и подкрепил християнизирането на арменския народ. За това много се потрудил свети Григорий, който бил ръкоположен за епископ на църквата в Армения, а тя станала първата християнска страна в света. Светителят се упокоил в около 331 г.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:09 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация