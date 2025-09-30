Честваме паметта на свещеномъченик Григорий, просветител на Армения.

Армения станала люлка на християнството още в първите християнски векове. Според преданието първи донесли християнското послание в кавказките страни апостолите Тадей и Вартоломей. Но преследванията от страна на местните езически владетели не позволили на християнските общности там да се развият. Докато накрая с дейността на свети Григорий страната станала изцяло християнска, а той получил прозвището просветител на Армения.

Свети Григорий живял по времето на император Диоклетиан, най-големия гонител на християните. Бил от богато семейство и получил добро образование, но също така от дома си бил възпитан в християнската вяра. Отличавал се с благочестие и добродетелен живот, и затова бил високо ценен от сънародниците си.

Когато властта във Велика Армения поел Тиридат, фанатичен езичник, се подновили гоненията срещу християните. Войници нахлували в градовете и селата, и залавяли християните, за да ги принуждават с увещания и най-често с мъчения да се откажат от вярата си. Тогава бил заловен и Григорий, който не се побоял пред самия цар Тиридат да изповяда вярата си в истинския Триединен Бог. Години наред Григорий бил държан в една яма. Но един ден се случило нещо странно.

Свирепият цар Тиридат, погубил толкова хора, полудял и започнал да се скита по планини и пусти места като див звяр. Най-после принцесата насън получила откровение, че царят ще се излекува едва когато освободи Григорий. Извадили го от ямата и го завели в двореца, където той се помолил за болния Тиридат и царят оздравял, а след това дори приел кръщение и подкрепил християнизирането на арменския народ. За това много се потрудил свети Григорий, който бил ръкоположен за епископ на църквата в Армения, а тя станала първата християнска страна в света. Светителят се упокоил в около 331 г.