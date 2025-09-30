Спектакълът „Дестинация” на Стефан Илчев ще гостува в Смолян

Музикално-сценичното шоу „Дестинация” на изпълнителя Стефан Илчев гостува в Смолян, на сцената на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", на 10 октомври, съобщи трупата на официалната си страница във Фейсбук.

Когато на една сцена музиката, театърът и поезията танцуват своя танц, то сте на правилната дестинация, а ваш музикален гид е Стефан Илчев, посочват организаторите на шоуто. В спектакъла участват актьорите Гергана Стоянова, Георг Киряков, Теодор Каракачанов и оперната певица Мария Радоева. Специални гости на смолянска сцена ще бъдат Валя Балканска и Петър Янев.

Спектакълът ще бъде представен в Карлово на 17 октомври с участието на оперната прима Еделина Кънева и специален гост Дани Илиева, в Ямбол на 24 октомври със специалното участие на Славка Калчева и в Димитровград на 28 ноември, на сцената на Драматичен театър „Апостол Карамитев”.

/АКМ