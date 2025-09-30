Подробно търсене

Габриела Големанска
Четиричленно семейство загина при руски удар с дрон по Сумска област, съобщи местият областен управител
Илюстративно изображение. Щети, нанесени при руски удар по къща в Сумска област на 16 септември 2025 г., снимка: Ukrainian Emergency Service via AP
Киев,  
30.09.2025 08:33
 (БТА)
Четиричленно семейство е било убито при руски удар по украинската Сумска област, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров, цитиран от Франс прес.

При удара, нанесен с дрон, е бил поразена къща  в населеното място Чернечина.

В къщата е живеело семейство с две малки деца. Спасителните екипи са извадили четирите трупа изпод отломките на сградата. Децата са били съответно на 6 и на 4 годинки.

През нощта руските сили предприеха атака със стотици дронове и ракети по Украйна. Най-малко четирима души загинаха в Киев, сред които и момиче на 12 години. В цялата страна бяха ранени десетки хора.

/ГГ/

Към 08:43 на 30.09.2025 Новините от днес

