Учени откриха във Франция работилница за накити от раковини отпреди 42 000 години

Учени са открили в югозападната част на Франция най-старата работилница в Западна Европа за накити от раковини, датираща отпреди 42 000 години, предаде АФП, позовавайки се на публикация в сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

Работилницата е била използвана от занаятчии, чиято самоличност остава загадка.

В резултат на щателни разкопки между 2018 и 2020 г. палеоантрополозите са открили около 200 фрагмента от литорини (род морски охлюви).

В изследването са участвали специалисти от Националния център за научни изследвания (CNRS), Университета на Бордо, Министерството на културата и Университета на Тулуза.

Тези раковини с големина едва един сантиметър са били доста цветни в естественото си състояние, с тонове, вариращи от кафяво до жълто-червено, поради което са били избрани за изработка на украшения, обяснява Изабел Кревкьор от изследователския екип.

Около тридесет от тях носят следи от продупчване на точно определено място, направено от човек, вероятно с помощта на каменен предмет.

Други, по-малки литорини, не са били пробити.

Наблизо изследователите са открили над сто фрагмента от червени и жълти пигменти, натрошени вероятно с цел приготвянето на смес за оцветяване.

По това време атлантическият бряг, където са били събрани черупките, се е намирал на 100 километра от мястото на разкопките, докато пигментите са били добивани на поне 40 километра от него.

Датиращ отпреди 42 000 години, обектът е най-старият по рода си в Западна Европа. Той принадлежи към Шателперонската култура, открита на територията на Франция и Северна Испания, чиято идентичност - неандерталци или хомо сапиенс, е предмет на дебати.

По това време Европа претърпява сериозна трансформация - последните неандерталци постепенно се заменят от групи хомо сапиенс, дошли от Африка през Близкия изток.

През този преходен период се появяват нови техники за производство на инструменти, които се различават от неандерталските, но не са и напълно характерни за хомо сапиенс.

С оглед на това авторите на изследването не дават окончателен отговор относно самоличността на занаятчиите, които са изработили тези украшения от раковини.

Преди време учени откриха най-ранното доказателство за кръстосване между неандерталец и хомо сапиенс.