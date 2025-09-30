Трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево" е интензивен на изход за товарни автомобили

Трафикът на граничния контролно-пропускателния пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главната дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

По границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

От 25 септември временно е преустановена работата на фериботната платформа, обслужваща Оряхово – Бекет на ГКПП „Оряхово“ заради лоши метеорологични условия. Платформата се намира на българска територия, а работата ѝ ще бъде възобновена при подобряване на метеорологичните условия.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица.

Нормален е трафикът на всички гранични пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.