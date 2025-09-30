Общинските съветници във Ветово ще обсъдят финансово подпомагане на трима жители на общината

Отпускане на еднократна финансова помощ на трима жители на община Ветово от местния бюджет ще обсъди на днешното си редовно заседание местният Общински съвет. Това показва публикуваният за заседанието дневен ред на сайта на местната администрация.

Според докладната на кмета д-р Мехмед Мехмед 63-годишна жена има нужда от 500 лв. за покриване на разходи за лечение на меланом на хороидея на дясното око. В друго негово предложение се посочва, че 51-годишна жена заявява желание за еднократна помощ в размер на 200 лв. за покриване на разходи за деца, които са изоставени от родителите си и тя ги отглежда в момента. Отпускане на 200 лв. и на мъж, след като е претърпял операция на око и е с намалена работоспособност 71%, ще обсъди още Общинският съвет във Ветово.

Той ще разгледа и предложените от кмета Мехмед Мехмед три процедури за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за по пет години с цел отдих на части от по 1 декар от поземлен имот в местността „Чий коджа баир“ в Глоджево. Началната тръжна цена е 30 лв. за година. Имотът е частна общинска собственост с начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора“.

На днешното си заседание общинските съветници ще обсъдят и бъдещи инвестиционни намерения на „Ветовска гора“ ЕООД, възможността за одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на водопроводно отклонение за поземлен имот в местността „Юртлук“ в Сеново, както и промяна начина на трайно ползване на други два имота публична общинска собственост в същия град от „За селскостопански, горски, ведомствен път” и „Пасище“ на „Друга селскостопанска територия“.