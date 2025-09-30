Двама души са загинали, а 24-ма са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Двама души са загинали, а 24-ма са ранени при 22 тежки пътни катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загубил живота си, а още трима са пострадали.

От началото на месеца са станали 617 катастрофи, с 40 загинали и 713 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5123 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 325 души, а пострадалите са 6396.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочват от МВР.