Подробно търсене

Espresso Macchiato от „Евровизия“ ще звучи на живо тази вечер в София

Espresso Macchiato от „Евровизия“ ще звучи на живо тази вечер в София
Espresso Macchiato от „Евровизия“ ще звучи на живо тази вечер в София
Томи Кеш, известен като TOMM¥ €A$H. Визия – Fest Team
София,  
30.09.2025 06:40
 (БТА)

Espresso Macchiato, песента спечелила трета място на „Евровизия“ тази година, ще звучи на живо тази вечер в София. Изпълнителят Томи Кеш, известен като TOMM¥ €A$H, ще пее в Joy Station, съобщават организаторите от Fest Team.

По думите им естонският артист, провокатор, визионер и радикален аутсайдер пристига без филтър и задръжки, за да представи своята неочаквана комбинация от рап, арт инсталации, провокации и хореография от друга планета.

„Известен с постсъветската си естетика, ексцентричен хумор и безкомпромисна визия, той е артист, който разширява границите на изкуството и е често определян като посланик на толерантността, сексуалните табута и позитивното отношение към тялото – артист, който дръзко насочва вниманието към най-чувствителните теми на нашето време. От зашеметяващи видеа с милиони гледания като Little Molly, до глобални модни кампании с Adidas, Rick Owens и Maison Margiela – той се движи между жанрове и платформи с лекота. В истински рап стил, има над един милион последователи в Instagram и нито едно следване, защото той следва само себе си“, коментират от Fest Team. 

По думите им, след като напълно помете родната си Естония, кариерата му избухна и на световно ниво – с турнета из Европа и САЩ, включително като специален гост на Оливър Трий и участия на някои от най-големите фестивали като Glastonbury, Sziget и Roskilde. През 2021 г. излезе албума Moneysutra, включващ песни с Diplo, $uicideboy$, Riff Raff, Bones и Eldzhey.

/ДД / ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

29.05.2025 10:06

Песенният конкурс "Евровизия" тази година е привлякъл рекорден брой зрители, обявиха организаторите

Песенният конкурс "Евровизия", който се проведе тази година в швейцарския град Базел, имаше рекорден брой телевизионни зрители, предаде ДПА, като цитира организаторите.  Около 166 млн. души са гледали музикалната надпревара по-рано този месец,
14.05.2025 10:36

„Евровизия“ излъчи десет финалисти на първия от двата полуфинала

Надпреварата на 69-ия песенен конкурс „Евровизия“ стартира във вторник вечерта, като десет държави се класираха за финалите, а пет си тръгнаха за дома след първия от двата полуфинала, съобщи АП.  Изпълнители от петнадесет държави се бориха пред
20.02.2025 16:17

Италия иска забрана за участието на Естония на "Евровизия" с клишираната й песен Espresso Macchiato

Заместник-председателят на италианския Сенат Джанмарко Чентинайо призова да се забрани участието на Естония на конкурса "Евровизия", като каза, че песента й изобилства от обидни за италианците клишета, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:10 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация