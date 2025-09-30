Espresso Macchiato от „Евровизия“ ще звучи на живо тази вечер в София

Espresso Macchiato, песента спечелила трета място на „Евровизия“ тази година, ще звучи на живо тази вечер в София. Изпълнителят Томи Кеш, известен като TOMM¥ €A$H, ще пее в Joy Station, съобщават организаторите от Fest Team.

По думите им естонският артист, провокатор, визионер и радикален аутсайдер пристига без филтър и задръжки, за да представи своята неочаквана комбинация от рап, арт инсталации, провокации и хореография от друга планета.

„Известен с постсъветската си естетика, ексцентричен хумор и безкомпромисна визия, той е артист, който разширява границите на изкуството и е често определян като посланик на толерантността, сексуалните табута и позитивното отношение към тялото – артист, който дръзко насочва вниманието към най-чувствителните теми на нашето време. От зашеметяващи видеа с милиони гледания като Little Molly, до глобални модни кампании с Adidas, Rick Owens и Maison Margiela – той се движи между жанрове и платформи с лекота. В истински рап стил, има над един милион последователи в Instagram и нито едно следване, защото той следва само себе си“, коментират от Fest Team.

По думите им, след като напълно помете родната си Естония, кариерата му избухна и на световно ниво – с турнета из Европа и САЩ, включително като специален гост на Оливър Трий и участия на някои от най-големите фестивали като Glastonbury, Sziget и Roskilde. През 2021 г. излезе албума Moneysutra, включващ песни с Diplo, $uicideboy$, Riff Raff, Bones и Eldzhey.