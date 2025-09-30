Общинските съветници в Невестино ще решават дали да приемат отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2024 г.

На днешното заседание на Общински съвет - Невестино, което ще се състои от 10:00 часа в заседателната зала на Общината, съветниците ще решават дали да приемат отчета за изпълнението на общинския бюджет към 31 декември 2024 г., предвижда проектът на дневен ред.

Според отчета, предоставен от кмета Димитър Стаменков годишният план по приходите на общинския бюджет за 2024 г. възлиза на 7 888 924 лв., от които приходи за държавна дейност са 4 294 134 лв., а за общинска дейност 3 594 790 лв., в т.ч.. и собствени приходи 670 680 лв. Действително постъпилите приходи към 31.12.2024 г. са в размер на 6 921 210 лв., от тях за държавни дейности са 4 735 828 лв. и за местни дейности 2615 006 лв. в т.ч.и собствени приходи 718 658 лв. Бюджетната година е започната с бюджетен остатък от 2023 г. в размер на 1467 628 лв. На основание решение на Общинския съвет преходния остатък от 1 467 628 лв, от 2023 г. е разпределен като за държавни дейности са 589 797 лв., а за местни дейност 888 010 лв. Към 31.12.2024 год. наличността в лева по банкови сметки е 1 272 571 лв. който са разпределени за държавна дейност 948 526 лв. и местна дейност 324 035 лв.

С утвърдените средства в делегираните от държавата дейности през 2024 година се предоставят необходимите субсидии на второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегираните бюджети във функция Образование и читалищата на територията на общината, като усвоените средства са в размер на 4 329 929 лв. Към 31.12.2024 година са финансирани разходи за местни дейности в размер 2 749 357 лева при план 3 594 790 лв.

Съветниците в Невестино ще обсъдят дали да бъде приет Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: „Монтиране на нов МТТ (метално табло трансформатор), нов кабел средно напрежение, за подобряване на електрозахранването в района на с. Смоличано, община Невестино.

На заседанието ще бъдат гласувани предложения за продажба и разпореждане с имоти, както и решение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд във връзка с предявени реституционни претенции. Ще бъде гласувано и предложение за именуване на улици в с. Лиляч.