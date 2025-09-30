Пресклубът на БТА в Самоков ще бъде днес приемна на институцията на омбудсмана и НОИ

Институцията на омбудсмана на Република България и Националният осигурителен институт (НОИ) ще имат приемна за граждани в Националния пресклуб на БТА в Самоков днес. Това съобщиха от институцията на обществения защитник.

Заместник-омбудсманът Мария Филипова и екип от експерти на институцията ще бъдат на място. Приемната ще бъде с начален час 14:00.

Пресклубът на БТА се намира на площад „Захарий Зограф“ №1, ет. 2, офис №6 (в сградата на Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“).

Гражданите ще бъдат консултирани за социални и здравни права, право на собственост, потребителски казуси – ток, вода, мобилни оператори и др.

В рамките на приемната ще бъде проведена и разяснителна кампания „Пенсиите в евро“, организирана от омбудсмана и НОИ. Тя е за възрастните хора, предимно от малките населени места в страната. Основната цел на инициативата е да бъдат консултирани пенсионерите по всички въпроси във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., свързани с преизчисляването на пенсиите в евро или как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници.

По време на тези срещи ще се раздават брошури и книжки, предоставени от финансовото министерство и Българска народна банка с подробна информация и образци на евробанкноти и монети, за да могат възрастните хора да се запознаят с новите парични знаци и техните елементи. Те визуализират преизчисляването на рестото по официалния курс - 1 евро = 1,95583 лв. За улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони - при сканиране на QR код, отпечатан на дипляните, ще могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове.

Кампанията е организира след сигнали, получени в приемната на омбудсмана, според които процесът по превалутирането поражда тревога в немалко граждани от "третата възраст", посочиха от институцията.

На 15 септември генералният директор на БТА Кирил Вълчев и омбудсманът Велислава Делчева подписаха договор за партньорство за използване на Националните пресклубове на Агенцията в страната за приемни на омбудсмана. Първата ще бъде в Самоков, а след това през месец октомври в Гоце Делчев и Петрич.

„Убедена съм, че с това съвместното ни партньорство ще бъде трайно и ще има резултат от нашето взаимодействие, не просто подписване на поредния договор за сътрудничество“, каза Делчева. Убедена съм също, че заедно ще работим за правата и свободите на гражданите, включително правото им на достъп до информация, добави омбудсманът.

Пресклубовете на БТА са място, където срещу минимална такса, покриваща организационните разходи, всеки може да каже всичко, което мисли, каза генералният директор на БТА. Сега националните пресклубове на БТА ще бъдат и места, където хората ще могат да търсят помощ от омбудсмана, посочи Кирил Вълчев.

Пресклубовете на БТА към момента са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.