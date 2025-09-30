Жалбите от Самоков до институцията на омбудсмана са малко и касят ВиК услуги и ползване на общинска собственост, каза Мария Филипова

Жалбите от Самоков не се различават по нищо от тези в другите общини. Те са малко на брой и касаят ВиК услуги и ползване на общинска собственост. Това каза за БТА заместник-омбудсманът на Република България Мария Филипова, след като проведе срещи с граждани на Самоков в Националния пресклуб на БТА в града.

Най-честите проблеми, за които е сезирана институцията на омбудсмана, са потребителските, заяви тя. Филипова посочи, че жителите в цялата страна търсят съдействие от институцията, когато влизат в отношения с търговски субекти и оператори, които предоставят определени услуги, като вода ток и други.

Мария Филипова каза също, че хората се вълнуват и от темата с еврото, но по думите ѝ вече се наблюдава информираност и спокойствие у тях. Тя благодари на БТА за организирането на тези приемни дни с Националния осигурителен институт (НОИ).

Филипова допълни, че приоритет за нея и омбудсмана Велислава Делчева са приемните дни, и това да видят спецификите на проблемите по области и да се срещнат с хората, за да може институцията да е още по-разпознаваема.

На въпрос как оценява работата си досега, след като бе избрана от Народното събрание за заместник-омбудсман, Филипова каза, че не би могла да я оцени, защото не би било обективно. По думите ѝ колегите от институцията са тези, които са самата институция, а тя и Велислава Делчева са нейното лице и всички заедно помагат на гражданите.

В пресклуба на БТА се състоя и разяснителна кампания за приемане на еврото в България, на която присъстваха и представители на НОИ. Мария Филипова припомни, че всички средства, които се намират в кредитни институции, ще бъдат превалутирани в евро от 1 януари 2026 година. Тя посъветва самоковци да изтеглят приложение на Комисията за защита на потребителите, където има онлайн калкулатор и, когато се въведе сумата в лева, средствата се виждат и в евро. С това приложение може да се следи и двойното обозначаване на цените на етикетите в търговските обекти.

Зам.-омбудсманът посочи, че през месец януари в търговските обекти ще се работи и с двете валути – лев и евро. Обяснено бе, че от 1 февруари 2026 година ще се търгува и работи само с евро. Българската народна банка ще обменя без такса средствата в евро от 1 януари.

Директорът на Дирекция "Пенсии - Централно управление" на Националния осигурителен институт Любомира Язаджиева каза, че НОИ изплаща парични обезщетения, болнични и пенсии, както и добавки. Всички тези плащания от първия месец на следващата година ще бъдат в евро. Язаджиева отбеляза, че служители на НОИ не биха се обадили да искат пари и посъветва хората да бъдат много внимателни.

Всеки гражданин през 2026 година ще може да поиска левова стойност на плащанията си към датата 1 януари 2026 година и как те са превалутирани в евро.

По време на срещата граждани поставиха въпроса дали е възможно представители на НОИ да идват в Самоков и хората, които имат въпроси, да бъдат консултирани. Гражданка на Самоков каза, че се надява и институцията на омбудсмана да бъде ангажирана. Представителите на НОИ отговориха, че в приемната им, която се намира в отсрещния офис (срещу пресклуба на БТА), се приемат всички видове пенсионни заявления от 2020 година.

След общата среща Мария Филипова проведе индивидуални срещи с граждани на Самоков.

На 15 септември генералният директор на БТА Кирил Вълчев и омбудсманът Велислава Делчева подписаха договор за партньорство за използване на Националните пресклубове на Агенцията в страната за приемни на омбудсмана. Първата ще бъде в Самоков, а след това през месец октомври в Гоце Делчев и Петрич.