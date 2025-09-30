Подробно търсене

Жалбите от Самоков до институцията на омбудсмана са малко и касят ВиК услуги и ползване на общинска собственост, каза Мария Филипова

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Самоков,  
30.09.2025 19:00
 (БТА)

Жалбите от Самоков не се различават по нищо от тези в другите общини. Те са малко на брой и касаят ВиК услуги и ползване на общинска собственост. Това каза за БТА заместник-омбудсманът на Република България Мария Филипова, след като проведе срещи с граждани на Самоков в Националния пресклуб на БТА в града.

Най-честите проблеми, за които е сезирана институцията на омбудсмана, са потребителските, заяви тя. Филипова посочи, че жителите в цялата страна търсят съдействие от институцията, когато влизат в отношения с търговски субекти и оператори, които предоставят определени услуги, като вода ток и други.

Мария Филипова каза също, че хората се вълнуват и от темата с еврото, но по думите ѝ вече се наблюдава информираност и спокойствие у тях. Тя благодари на БТА за организирането на тези приемни дни с Националния осигурителен институт (НОИ). 

Филипова допълни, че приоритет за нея и омбудсмана Велислава Делчева са приемните дни, и това да видят спецификите на проблемите по области и да се срещнат с хората, за да може институцията да е още по-разпознаваема. 

На въпрос как оценява работата си досега, след като бе избрана от Народното събрание за заместник-омбудсман, Филипова каза, че не би могла да я оцени, защото не би било обективно. По думите ѝ колегите от институцията са тези, които са самата институция, а тя и Велислава Делчева са нейното лице и всички заедно помагат на гражданите. 

В пресклуба на БТА се състоя и разяснителна кампания за приемане на еврото в България, на която присъстваха и представители на НОИ. Мария Филипова припомни, че всички средства, които се намират в кредитни институции, ще бъдат превалутирани в евро от 1 януари 2026 година. Тя посъветва самоковци да изтеглят приложение на Комисията за защита на потребителите, където има онлайн калкулатор и, когато се въведе сумата в лева, средствата се виждат и в евро. С това приложение може да се следи и двойното обозначаване на цените на етикетите в търговските обекти. 

Зам.-омбудсманът посочи, че през месец януари в търговските обекти ще се работи и с двете валути – лев и евро. Обяснено бе, че от 1 февруари 2026 година ще се търгува и работи само с евро. Българската народна банка ще обменя без такса средствата в евро от 1 януари. 

Директорът на Дирекция "Пенсии - Централно управление" на Националния осигурителен институт Любомира Язаджиева каза, че НОИ изплаща парични обезщетения, болнични и пенсии, както и добавки. Всички тези плащания от първия месец на следващата година ще бъдат в евро. Язаджиева отбеляза, че служители на НОИ не биха се обадили да искат пари и посъветва хората да бъдат много внимателни. 

Всеки гражданин през 2026 година ще може да поиска левова стойност на плащанията си към датата 1 януари 2026 година и как те са превалутирани в евро. 

По време на срещата граждани поставиха въпроса дали е възможно представители на НОИ да идват в Самоков и хората, които имат въпроси, да бъдат консултирани. Гражданка на Самоков каза, че се надява и институцията на омбудсмана да бъде ангажирана. Представителите на НОИ отговориха, че в приемната им, която се намира в отсрещния офис (срещу пресклуба на БТА), се приемат всички видове пенсионни заявления от 2020 година. 

След общата среща Мария Филипова проведе индивидуални срещи с граждани на Самоков. 

На 15 септември генералният директор на БТА Кирил Вълчев и омбудсманът Велислава Делчева подписаха договор за партньорство за използване на Националните пресклубове на Агенцията в страната за приемни на омбудсмана. Първата ще бъде в Самоков, а след това през месец октомври в Гоце Делчев и Петрич.

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

30.09.2025 06:45

Пресклубът на БТА в Самоков ще бъде днес приемна на институцията на омбудсмана и НОИ

Институцията на омбудсмана на Република България и Националният осигурителен институт (НОИ) ще имат приемна за граждани в Националния пресклуб днес. Това съобщиха от институцията на обществения защитник.  Заместник-омбудсманът Мария Филипова и екип
19.09.2025 12:30

Институцията на омбудсмана и НОИ ще имат приемна за граждани в Националния пресклуб на БТА в Самоков

Институцията на омбудсмана на Република България и Националният осигурителен институт (НОИ) ще имат приемна за граждани в Националния пресклуб на БТА в Самоков на 30 септември. Това съобщиха за БТА от институцията на обществения защитник.
15.09.2025 16:02

Омбудсманът на България ще започне да използва националните пресклубове на БТА за свои приемни (ОБЗОР)

Омбудсманът на България ще започне да използва националните пресклубове на БТА в страната за свои приемни, съобщи генералният директор на БТА Кирил Вълчев при подписването на договор за партньорство с омбудсмана на  България Велислава
15.09.2025 15:21

Българската телеграфна агенция и омбудсманът подписаха договор за партньорство

Българската телеграфна агенция (БТА) сключи договор за партньорство с Омбудсмана на Република България. Документът бе официално подписан от омбудсмана Велислава Делчева и генералния директор на Агенцията Кирил Вълчев в Националния пресклуб на БТА.
15.09.2025 14:58

Първата приемна на омбудсмана в националните пресклубове на БТА ще бъде организирана на 30 септември в Самоков

Първата приемна на омбудсмана в националните пресклубове на Българската телеграфна агенция (БТА) ще бъде организирана на 30 септември в Самоков. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева при подписването на договор за партньорство с Агенцията в Националния пресклуб на БТА.
15.09.2025 14:58

Първата приемна на омбудсмана в националните пресклубове на БТА ще бъде организирана на 30 септември в Самоков

Първата приемна на омбудсмана в националните пресклубове на Българската телеграфна агенция (БТА) ще бъде организирана на 30 септември в Самоков. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева при подписването на договор за партньорство с Агенцията в Националния пресклуб на БТА.
15.09.2025 14:48

Омбудсманът на България ще започне да използва националните пресклубове на БТА за свои приемни, съобщи Кирил Вълчев

Омбудсманът на България ще започне да използва националните пресклубове на БТА в страната за свои приемни. Това заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев при подписването на договор за партньорство между Агенцията и омбудсмана Велислава Делчева.
15.09.2025 14:48

Омбудсманът на България ще започне да използва националните пресклубове на БТА за свои приемни, съобщи Кирил Вълчев

Омбудсманът на България ще започне да използва националните пресклубове на БТА в страната за свои приемни. Това заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев при подписването на договор за партньорство между Агенцията и омбудсмана Велислава Делчева.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:25 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация