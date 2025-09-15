Българската телеграфна агенция и омбудсманът подписаха договор за партньорство

Българската телеграфна агенция (БТА) сключи договор за партньорство с Омбудсмана на Република България. Документът бе официално подписан от омбудсмана Велислава Делчева и генералния директор на Агенцията Кирил Вълчев в Националния пресклуб на БТА.

Омбудсманът ще започне да използва националните пресклубове на БТА в страната за свои приемни, заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Първата приемна на омбудсмана в националните пресклубове на БТА ще бъде организирана на 30 септември в Самоков, заяви омбудсманът Велислава Делчева. След това, на 9 и 10 октомври ще има приемни дни в Гоце Делчев и в Петрич, каза още тя.