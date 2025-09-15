Омбудсманът на България ще започне да използва националните пресклубове на БТА за свои приемни, съобщи Кирил Вълчев

Омбудсманът на България ще започне да използва националните пресклубове на БТА в страната за свои приемни. Това заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев при подписването на договор за партньорство между Агенцията и омбудсмана Велислава Делчева.

В това има особен символен смисъл, защото най-често хората се обръщат към омбудсмана, за да поставят проблеми във взаимоотношенията си с държавни или общински органи. Тъй като омбудсманът няма приемни, особено в малките населени места, се налага да използва помещенията на тези, от които хората се оплакват. Това създава психологическа преграда, коментира Вълчев.

На 30 септември в Самоков от 12:00 ч., на 9 октомври в Гоце Делчев и на 10 октомври в Петрич ще бъдат първите три приемни в национални пресклубове на БТА на омбудсмана, каза Вълчев.

Пресклубовете на БТА са място, където срещу минимална такса, покриваща организационните разходи, всеки може да каже всичко, което мисли. Сега националните пресклубове на БТА ще бъдат и места, където хората ще могат да търсят помощ от омбудсмана, посочи Кирил Вълчев. БТА предлага 43 национални пресклуба, включително и сред българските общности извън страната. На територията на България са 33 – всички областни центрове, както и шест града, които не са областни, но са с население и с икономическо, културно и историческо значение, по-голямо от това на някои областни центрове – Казанлък, Самоков, Петрич, Гоце Делчев, Троян и Свищов, каза генералният директор на БТА.

Благодарение на интереса, който омбудсманът прояви, да използва пресклубовете на БТА, на нас ни се наложи да направим още веднъж внимателен преглед на достъп до тях за хора с увреждания. В София най-сетне сме достигнали пълна достъпност, отбеляза Вълчев.

БТА системно отразява работата на омбудсмана, като в последните години това се засили особено, каза още Кирил Вълчев. Ако до 2021 г. публикациите са се движили между една, две, седем, 13, 14, след 2022 г. броят им непрекъснато нараства. За 2022 г. публикациите са 166, а само от началото на тази година вече са повече от 100. Доста активно започнахме да представяме дейността на омбудсмана и на английски език – от началото на годината имаме 56 материала в емисията на БТА на английски, каза Кирил Вълчев.

Това не е единственото партньорство на БТА с държавни институции с важно обществено значение. Имаме съвместни инициативи и с Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и други, отбеляза Кирил Вълчев.

Днес освен първия учебен ден е и Международният ден на демокрацията, който се отбелязва от 2008 г. по решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации, прието година по-рано, каза Вълчев. Датата е избрана по повод 20-ата годишнина от първата международна конференция на страните с нова или възстановена демокрация, с цел насърчаване на демокрацията, зачитането на правата на човека и основните свободи. По този повод днес ще обявим съвместна инициатива и началото на системно партньорство с Омбудсмана на България – институция с вече 20-годишна традиция, коментира генералният директор на БТА.

През 2005 година е избран първият омбудсман – Гиньо Ганев. След него поста заемат Константин Пенчев, Мая Манолова, Диана Ковачева, а сега - Велислава Делчева. Институцията има и по-стари традиции, макар и не толкова стари, колкото тези от началото на 19 век в скандинавските страни. България започна с местни омбудсмани още в края на 90-те години, като страната ни се движеше заедно с останалите нови или възстановени демокрации в Европа и Югоизточна Европа. Цялата тази история – повече от 20 години, ако включим и дебатите около създаването на институцията – е в архивите на БТА, каза Вълчев.

Той подари на омбудсмана снимки от дейността на институцията, започвайки от Гиньо Ганев, както и първите новини – още от 2003 година, когато започват обсъжданията за статута на омбудсмана. Най-старата новина, която намираме - от 8 май 2003 година, е, че омбудсманът ще има имунитет на народен представител. На 17 май тогавашният президент Георги Първанов издава указ за обнародването на четири закона, един от които е Законът за омбудсмана, посочи Вълчев. Генералният директор подари на омбудсмана и броеве на списания ЛИК.