Подробно търсене

Стеф Къри се завръща за Голдън Стейт за мача срещу Оклахома Сити Тъндър

Васил Трифонов
Стеф Къри се завръща за Голдън Стейт за мача срещу Оклахома Сити Тъндър
Стеф Къри се завръща за Голдън Стейт за мача срещу Оклахома Сити Тъндър
Стеф Къри, снимка: AP Photo/Kelley L Cox
Сан Франциско,  
10.11.2025 12:25
 (БТА)

Звездата на Голдън Стейт Уориърс - Стеф Къри, ще се завърне за мача срещу Оклахома Сити Тъндър в Националната баскетболна асоциация във вторник, предава ESPN.

Носителят на приза за "Най-полезен играч" в НБА през 2015 и 2016 година последно беше на терена срещу Финикс Сънс през миналата седмица, но пропусна три поредни мача заради болест. След мача срещу "слънцата" Къри каза, че енергията му е била изчерпана през второто полувреме на срещата. Той пропусна гостуванията срещу Сакраменто Кингс и Денвър Нъгетс, завършили със загуби, както и домакинската победа срещу Индиана Пейсърс.

След почивка, продължила 4 дни, Къри първоначално беше под въпрос за двубоя срещу Пейсърс. В крайна сметка треньорът Стив Кър реши да не поема излишни рискове и го изключи от състава си. 

Наставникът на Уориърс каза в интервю след мача, че очаква Стеф Къри да се завърне за пътуването до Оклахома във вторник.

Голдън Стейт Уориърс откри сезона със серия от 4:1, но в момента е с баланс от 6 победи и 5 загуби. Победата срещу Индиана приключи серия от 8 поредни поражения без звездата на отбора Къри, която включва и плейофите от миналия сезон.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:56 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация