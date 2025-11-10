Общ законопроект за доброволчеството, обединяващ три проекта, обсъдиха днес на кръгла маса депутати от ГЕРБ-СДС, БСП и ПП-ДБ в Министерския съвет

Законопроект за доброволчеството, обединяващ три законопроекта, приети на първо четене в Народното събрание на 17 април тази година, обсъдиха днес на кръгла маса в Министерския съвет, депутати от ГЕРБ-СДС, "БСП -Обединена левица" и "Продължаваме промяната-Демократична България" съвместно с представители на доброволчески организации.

Кръглата маса на тема: "Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците в България?" е организирана от Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) и беше открита от вицепремиера и председател на Съвета - Атанас Зафиров.

Целта е на място да бъдат събрани представители на граждански организации, институции и активни доброволци, за да бъдат обсъдени нагласите, предизвикателствата и възможностите, свързани с приемането и прилагането на бъдещия Закон за насърчаване на доброволчеството, както и да се популяризира идеята за създаването на работеща нормативна рамка, която да насърчава и подкрепя доброволческите инициативи в страната, съобщиха организаторите от Съвета за развитие на гражданско общество.

Анна Александрова, народен представител от ГЕРБ-СДС, съобщи, че утре стартира работната група в Народното събрание, чийто водещ е тя, по трите законопроекта, обединени в един общ доклад. Поканени са всички заинтересовани страни по темата, каза Александрова и изтъкна, че е много важно да се направи работещ законопроект, който няма да пречи на доброволците. Целта ми като водещ на работната група ще бъде тази – институциите да се обединяват, да си помагат, да говорят помежду си, заяви Александрова.

Красимир Терзиев от ГЕРБ-СДС отбеляза, че общият законопроект няма за цел да ограничи доброволческия труд, а да създаде правна рамка, която да стимулира доброволчеството и да даде ясни правила и регулация на дейността. В законопроекта на ГЕРБ-СДС ясно сме оставили важните права – получаване на достоверна информация за доброволческата дейност, равни възможности, зачитане на достойнството, подходящ инструктаж или обучение, свързани с доброволчеството, осигуряване на безопасни условия на труд, екипировка и др. Важно е бизнесът да бъде подпомаган, когато дава възможности на работниците си да извършват доброволческа дейност, каза Терзиев.

Трябва да загърбим политическите си пристрастия и да се обединим около един закон, подчерта по време на дискусията Стою Стоев, народен представител от парламентарната група на ПП-ДБ. Той също изтъкна, че най-важното е доброволческата дейност да бъде уредена така в закона, че да не се създава допълнителна административна тежест. По думите на Стоев повече от 10 години е обсъждана темата за доброволчеството и са водени много подобни дискусии, но сега има реална възможност процесът да бъде финализиран в парламента. Основната цел на закона трябва да бъде насърчаване на дейността на доброволческите организации и доброволците, заяви народният представител.

Ние сме финала на обсъждането на една изключително важна тема - създаването на законова рамка на доброволчеството, за която се борим над 15 години, заяви Нина Димитрова, депутат от БСП, по време на дискусията. Винаги сме вярвали ,че доброволчеството е един от най-чистите изрази на активното гражданство, съпричастност и общ дух, без който нито едно общество не може да се развива, заяви Димитрова. По думите ѝ в 51-то Народно събрание бяха внесени три законопроекта по темата, като всеки един то тях търси решения под различен ъгъл. Спорът е как да направим този закон приложим и ефективен. Трябва да търсим общото между трите, подчерта Димитрова и се присъедини към призива на колегите си за основната роля на законопроекта, а именно - осигуряване на стабилна рамка, която да насърчава, а не да пречи на доброволчеството.