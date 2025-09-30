Римските жеги - предизвикателство пред традиционния туристически модел

На 22 септември официално настъпи есента, а на 27 септември се отбеляза Международният ден на туризма. Двете събития, взети заедно, станаха повод за равносметка за изминалия туристически сезон в града, към който, според поговорката, водят всички пътища - Рим. Тази година италианската столица привлича освен обичайния поток от туристи, жадни да видят нейните исторически и археологически прелести, и поток от католически поклонници, стичащи се от всички краища на света за знакови събития от Юбилея на Римокатолическата църква, отбелязван от Ватикана, който е заобиколен от всички страни именно от Рим. Едно от тези знакови събития се състоя в края на юли и началото на август – Юбилеят на младежите, за който в Рим дойдоха над 1 милион млади католици от цял свят. Второ знаково събитие се състоя на 7 септември – канонизирането на първия светец от поколението на милениалите, а именно италианеца Карло Акутис. За това събитие в Рим се стекоха десетки хиляди богомолци. Други ключови прояви от Юбилея също се проведоха в периода юни-септември. Именно през този период и много католически богомолци избраха да направят ритуалното поклонение до четирите базилики, в които са отворени свети врати за Юбилея - „Свети Петър“ във Ватикана, „Санта Мария Маджоре“ и „Сан Джовани ин Латерано“ в Рим и „Сан Пауло фуори ле мура“ в едно от римските предградия. Преминаването през светите врати, отворени за Юбилейната година в тези четири базилики, води до пълна индулгенция за богомолците.

В допълнение извън Юбилея на Римокатолическата църква много туристи се стекоха в Рим за серията от ревюта под открито небе, организирани от модната къща „Долче и Габана“. Доста туристи дойдоха и в Рим, за да видят реставрирани, освежени или обновени ключови обекти в италианската столица – като площад „Навона“, фонтана „Треви“, площада пред „Сан Джовани ин Латерано“, „Галерия Боргезе“, моста „Сант Анджело“.

Струпалите се в Рим това лято туристи, екскурзоводите и туристическите агенти, които се грижеха за този туристически поток, а също и властите на италианската столица, обаче след края на летния сезон стигнаха до един общ извод – през лятото в италианската столица става прекалено горещо и това се отразява на класическия туристически модел, обобщават Франс прес и „Пост“.

През лятото още в 9,30 ч. температурите в Рим вече са над 30 градуса по Целзий. По обед градусите обикновено са вече около 40, а в дадени моменти дори прехвърлят тази градусова бариера. В 17 ч. слънцето в Рим все още пече силно. Причина за тези „африкански“ жеги в Рим са субтропически африкански антициклони, донесли в столицата много топъл въздух и блокиращи навлизането на по-хладни въздушни течения, посочва „Пост“. Подобни метеорологични феномени стават все по-често явление и според климатолози горещите вълни, като тези регистрирани това лято в Рим, ще се превърнат в новата нормалност през летните римски месеци. Поради тази причина градът, неговите власти и секторът на туризма ще трябва да се адаптират към новата реалност.

Според Националната агенция за туризъм туристите, които посещават Италия, в частност Рим, през жежкия август са по-малко, отколкото тези, които идват там през септември или юни. Тази тенденция води до това, че през август хотелите предлагат нощувки на цени, които са например по-ниски от цените през септември. Но това ценово облекчение, не облекчава жегата за туристите, отбелязва „Пост“.

Много туристи предпочитат през лятото да обхождат Рим сутрин и после в интервала обед-17 ч. да се прибират в хотелите или в апартаментите, в които са отседнали, допълва Франс прес. Но този туристически дневен график не съвпада с работното време на археологическите обекти и на музеите в Рим, отварящи врати обикновено около 9-10 ч. За да се доберат до климатизираните зали на музеите или до археологическите обекти на Рим, туристите, които искат същевременно да се насладят и на архитектурата на града, вместо да се блъскат из римското метро или в римските автобуси, са принудени да вървят по римски улици и булеварди, покрай които дърветата не изобилстват. За достъп до хладните зали на Капитолийските музеи чакане няма, но за да се влезе в по-популярните Ватикански музеи, туристите често пъти са принудени да чакат най-малко 30 минути на дълга опашка, която се вие на улица, огряна от слънцето. За тях решение е да резервират билети онлайн за определен час, но пропусне ли се този час поради промяна на плановете, изгаря и предварително заплатеният билет. А резервирането на билети от типа „прескочи опашката“ на място в местна туристическа агенция излиза понякога тройно по-скъпо от реалната цена на билета за Ватиканските музеи.

Ледените зали на „Вила Боргезе“ са много подходящо място за бягство от горещините в Рим, но там достъпът е единствено с билет, резервиран за определен ден и час през сайта на музея. Количествата там бързо се изчерпват и много хора прибягват до услугите на сайтове и фирми посредници за закупуване на билет, като в този случай цената на билета е по-висока. А всичко това осигурява само до два часа престой в хладния музей.

Ако туристите искат да посетят ключови археологически обекти на открито, като Колизея или двата форума близо до него, то те трябва да го направят възможно най-рано, защото още в 10 ч. там вече жегата е нетърпима, добавя „Пост“.

Ако туристите искат да си направят селфи на знакови римски места, като например площад „Навона“, фонтана „Треви“, площад „Испания“, „Площада на Републиката“, то те трябва да знаят, че там сянка изобщо няма и слънцето пече неумолимо.

Много от ремонтираните площади в Рим – като този пред базиликата „Сан Джовани ин Латерано“, площадът пред гара „Термини“ или площад „Пия“ между зоната с Ватикана и замъка „Сант Анджело“ на този етап „не разполагат“ със сенчести дървета.

Внушителна за туристите гледка към цял Рим се открива от най-горните тераси на покрива на монумента „Олтар на Отечеството“ на пъпа на столицата, но, за да се стигне до горе има поредица от стъпала отново под огненото лятно слънце. Преди това заради строителството на нова метростанция точно в подножието на монумента, на площад „Венеция“, трафикът е силно затруднен и туристите-пешеходци са принудени да чакат дълго, отново под безпощадното слънце, да светнат светофарите в зелено и за тях.

Богомолците, които искат да спазят ритуала и да стигнат пешком и до четирите базилики, в които са отворени свети врати, трябва да се подготвят първо за дълга опашка пред базиликата „Свети Петър“, ако не са си свалили съответното приложение от сайта на Юбилея на Църквата, не са се регистрирали там като поклонници и не са си запазили час за посещение. Дългата опашка за визита в „Свети Петър“ е на улица, на която по обед сянка няма. Ако поклонниците са си запазили час за посещение през приложението, то пътят им до базиликата минава през широкия булевард „Кончилиационе“, на който отново няма и грам сянка. Рискът поклонници и туристи да се почувстват зле в жегите, докато чакат за влизане в „Свети Петър“, е немалък, ето защо там има и медицински екипи, които имат готовност да се намесят веднага.

Пътят пеша от центъра на Рим до друга една базилика, в която е отворена света врата – „Сан Пауло фуори ле мура“, е доста дълъг и често пъти минава през участъци, в които сянка няма. Около базиликите „Сан Джовани ин Латерано“ и „Санта Мария Маджоре“ сянка също няма.

Всичко това принуждава туристите и богомолците да търсят спасение от жегите буквално под земята, в криптите на Рим, или да практикуват новия вид туризъм, наречен ноктуризъм. При ноктуризма някои туристически обекти отварят врати за туристите през нощта, но за целта трябва по-скъп билет за посещение. За Колизея например тези билети са на цена от над 50 евро и бързо се изчерпват, отбелязва Франс прес. За някои туристи в Рим се организират дори нощни разходки на града, допълва агенцията.

Изабела Руджеро, председател на Асоциацията на хабилитираните туристически екскурзоводи, казва, че от години екскурзоводите в Рим призовават властите да вземат мерки във връзка със съобразяването на работното време на туристическите обекти с горещините през лятото. Те посочват като пример Атина, където Акрополът е бил затварян заради летните горещини в централните периоди на деня. В Париж заради прекалено високите температури тази година затворена остана в продължение на няколко дни Айфеловата кула, припомня Руджеро, цитирана от „Пост“.

Джована Терцули, екскурзоводка в Рим, споделя, че много екскурзоводи в италианската столица вече редуцират броя на обиколките през деня, за да избегнат горещите часове и залагат на по-малко изложени на слънцето маршрути. Така например много от тях избягват обиколките из Ватикана по обед, когато жегата е най-голяма.

На 19 август по време на изпълнение на служебните си задължения почина римският туристически гид Джована Мария Джамарино, припомнят медиите „Фанпейдж“, АНСА, „Рома тудей“. Петдесет и шест годишната екскурзоводка, която била известна с изключителната си отдаденост на професията, се почувствала зле около 17,30 ч., докато водела група в Колизея. Тя припаднала. Туристи се опитали да й откажат помощ, после се притекли и хора от персонала на Колизея, докато дойде линейка. Но медиците не успели да спасят живота на Джована Мария. Колеги на екскурзоводката бяха потресени от случилото се с нея. Пред италианските медии те не скриха и гнева си, че властите не осъзнават на какъв риск са изложени онези, чиято работа е да разкриват пред туристите прелестите на италианската столица. Кметът на Рим Роберто Гуалтиери заяви, че римската администрация е опечалена от кончината на екскурзоводката. А водещи синдикални организации заявиха, че това е поредната смърт на работното място и че трябва да се променят и подобрят условията на труд на онези, които работят в сферата на туризма.

Едоардо Дзанки, директор на отдела, отговарящ за действия срещу климатичните промени към римската община, казва, че властите на столицата взимат мерки за справяне с горещите вълни в града, отбелязва „Пост“. Удължени са например часовете за визита на имперските форуми. На площада пред „Сан Джовани ин Латерано“, където обичайно се провеждат митинги и не може да се посадят дървета, са инсталирани фонтани, които разхлаждат мястото.

Още в началото на годината общината е приела стратегия за адаптиране на столицата към климатичните промени. Планът предвижда засаждане на над 30 000 дървета и над 115 000 храсти и други растения, добавя „Пост“. Разширява се и мрежата от градски чешмички, пунктове за раздаване на вода и автомати за вода. В експлоатация е вкарано и специално приложение, наречено Acquea, което картографира всички пунктове за питейна вода в Рим и индикира на туристите кой от тези пунктове е най-близо до него, отбелязва и изданието „Рома тудей“. Приложението е засега на три езика - италиански, английски и испански.

От няколко месеца кметството на Рим гледа с интерес и към случващото се във френската столица Париж. Там през лятото на три места в река Сена бяха обособени места за плуване. Това стана възможно след дългогодишно планиране и инвестиции за пречистване на водите на реката.

Река Сена беше подготвена за плуване всъщност заради Летните олимпийски игри в Париж миналата година. Точна оценка на тази дългогодишна подготовка на реката за плувци все още няма. Според френското издание „Шаланж“ тя е струвала между 200 милиона и 1 милиард евро.

Планът да се превърне Сена в Париж в подходяща за плуване отне десетилетия на парижките власти, припомня и Ройтерс по същата тема. А по време на Олимпийските игри миналото лято на няколко пъти имаше поводи за безпокойство дали водите на реката са наистина достатъчно чисти за плувците, след като някои олимпийски състезатели се оплакаха от стомашни проблеми след плуване в Сена, а няколко състезания тогава бяха отменени заради замърсеност на водите над допустимото ниво, припомня агенцията.

Властите на Рим проследиха внимателно всичко това и на 11 септември кметът на италианската столица Роберто Гуалтиери обяви, че столичната администрация има амбицията до пет години да направи река Тибър, преминаваща насред италианската столица, годна за плуване, предадоха световните агенции и италиански медии, сред които АНСА, „Ти Джи Ком 24“, „Месаджеро“ и „Оупън онлайн“. Гуалтиери съобщи тази новина по време на визита в италианския павилион на ЕКСПО 2025 г. в японския град Осака. Там беше организирано събитие за рекламиране на Рим като туристическа дестинация, наречено „Вечният град посреща бъдещето. Привлекателност, култура, красота и иновации“, припомня АНСА. Гуалтиери заяви, че по въпроса за превръщането на Тибър в годна за плуване река той е разговарял вече с италианския министър на околната среда Джилберто Пикето Фратин и с областния управител на областта Лацио, в която се намира Рим - Франческо Рока. Двамата са от десницата, тоест те са политически противници на Гуалтиери, който е от левицата. Въпреки различната им политическа окраска те са обединени от идеята да превърнат Тибър отново в място за плуване и къпане.

Според Гуалтиери тази трансформация на реката ще изисква мащабни операции по прочистването на водата й, но и по изчистването на крайбрежните райони не само в столицата, но и извън града, там където има подходящи терени за летен отдих край бреговете на реката. Точната цена на всичко това засега не е дефинирана, но според Гуалтиери усилията в тази насока ще струват по-малко от 1,4 милиарда евро, колкото според него парижките власти са похарчили за почистването на река Сена, отбелязва Ройтерс. Според Гуалтиери Тибър е по-малко замърсен в сравнение със Сена и това ще улесни нещата.

Хората можеха да се къпят в Тибър до 60-те години на миналия век, след което заради замърсяването на водите на реката, бяха въведени първи ограничения. Сега плуването в Тибър е напълно забранено и глобите за нарушителите са в размер на стотици евро. Въпреки това на Нова година се прави изключение от тази забрана, когато по традиция гмуркач скача в Тибър от един от мостовете над реката, припомня Ройтерс.

Кметът Гуалтиери заяви, че по въпроса с река Тибър ще бъде съставена работна група. Първото й заседание се очертава да бъде през октомври, допълва „Месаджеро“ по темата.

Засега идеите на Гуалтиери за Тибър се посрещат и с критики от някои римляни, които смятат, че градската управа трябва да се поучи от друг пример на Париж – обособяване на градски зелени пространства или така наречените градски гори.

Отскоро площадът пред кметството на Париж например е трансформиран в градска гора с площ от 2500 квадратни метра, като целта на тази нова гора е тя да допринесе за освежаване на въздуха и за осигуряване на сенчести места за парижани, пише на сайта на кметството на Париж. Някои от дърветата в тази гора са с височина 10 метра. По-малките дървета са с височина 6 метра. Дърветата са расли в разсадници в Германия и Нидерландия, като някои от тях са на възраст между 20 и 30 години. Властите на Париж са ги избирали щателно и после те са били транспортирани във френската столица и засадени там пред кметството. Дървета са от видове, които могат да устоят на предизвикателствата на градската среда и които се адаптират към климатичните промени. В гората има смесица от регионални и екзотични дървесни видове. Сред тях има американска гледичия и клен, редом до бургундски дъб и габър от парижкия район. Дърветата са засадени в почва с дълбочина 2 метра. Насред новата гора има алеи за разходка. Всичко това беше открито за посетителите на 21 юни, припомнят Бе Еф Ем Те Ве и „Монд“.

Римската общински представители изтъкват, че в италианската столица има няколко големи парка и по-малки градини, сред които паркът на хълма Яникул, паркът на „Вила Боргезе“, паркът на „Вила Дория Памфили“, „Портокаловата градина“…. За онези римляни или туристи, които не обичат хълмистите паркове, в центъра на Рим има и площад-парк – „Виторио Емануеле Втори“, по известен и само като „Площад Виторио“. Допреди няколко десетилетия там е имало и пазар. Критици на римските управници обаче припомнят, че сега паркът е обитаван от бездомници и мигранти, което намалява неговата привлекателност за туристите.

Властите на Рим припомнят и, че към някои римски палати има градини за посещение, които туристите не бива да пропускат и в които могат да се спасят от летните жеги.

А най-подходяща за целта е Ботаническата градина на Рим, която е близо до река Тибър, далеч от шумния автомобилен трафик и на пешеходно разстояние от Ватикана. Разположена в подножието и по-склона на Яникул, ботаническата градина е истинско магическо място за бягство от хаоса на римския трафик, отбелязва специализираното издание „Туризмо Рома“.

Ботаническата градина в Рим е и една от най-големите в Италия. В настоящия си вид датира от 1883 г. Простира се на 12 хектара, като в нея има растителни видове от цял свят. Колекциите в тази великолепна градина са от особен интерес не само заради научната си значимост, но и преди всичко заради начина на отглеждане и начина, по който са подредени в градината, така че да дадат възможност на посетителите да си представят местоположението на видовете в районите, от които те произхождат, отбелязва “Туризмо Рома“.

Сред основните растителни колекции в градината се откроява тази на монументалните вековни дървета, като ориенталски чинари, коркови дъбове, кедрите, дъбовете, хималайски кедри. Колекцията наброява над 300 вековни екземпляра, принадлежащи към над 130 вида. Бамбуковата колекция в градината е една от най-богатите в Европа. Забележителна е и Колекцията от голосеменни растения, като секвои, иглолистни дървета, борове, ели, лиственици, ливански кедри, кипариси и хвойни.

В градината има и около 2000 квадратни метра оранжерии, сред които се откроява Орхидеената оранжерия с около 400 орхидеени вида, от обикновената орхидея „Катлея“ до орхидеи „пеперуди” и орхидеята „Ванда”.

В Ботаническата градина на Рим има и Градина на ароматите с ароматни растения, Японска градина с череши, камелии и магнолии, малки водопади и две езерца, Средиземноморската градина с типични средиземноморски видове, Градина на билките с лечебните растения, Папратова колекция, Розова градина с около 60 вида рози, проследяваща еволюцията на това цвете през последните 2000 години, Палмова колекция, включваща някои видове, застрашени от изчезване, оранжерия със сукуленти видове, Тропическа оранжерия и много други зони.

Ботаническата градина е пригодена за разходка за инвалиди и за незрящи. Тя е част от факултета по растителна системна биология към университета „Сапиенца“ в Рим. Билетът за посещение струва само 5 евро и срещу тази сума човек може да прекара няколко часа на сянка, предпазен от римските жеги. Срещу допълнителен билет от 5 евро посетителите могат да разгледат и различни видове пеперуди в Къщата на пеперудите пределите на градината.

Специалисти от туристическия отрасъл предупреждават обаче, че ако туристите се озоват точно 12 ч. в Ботаническата градина, те трябва да се подготвят психически да бъдат стреснати от мощен топовен салют, който именно в този час всеки ден отеква от хълма Яникул. Традицията за този топовен салют точно по обед датира от 1847 г. по разпореждане на папа Пий Девети. Първоначално топчето се е намирало в замъка „Сант Анджело“. От 1904 г. топчето е на хълма Яникул под статуята на Гарибалди. По време на Втората световна война топовният изстрел в 12 ч. е бил заменен с вой на сирени. След края на Втората световна война минават едно десетилетие, преди да се върне отново топовният салют в 12 ч. Това завръщане е на 21 април през 1959 г. по повод 2712-ата годишнина от основаването на Рим. Първото топче, което стреля от Яникул е използвано от артилерията на Кралство Италия през 1870 г. Днес се използва оръдие, датиращо от Втората световна война.

Друга „опасност“, която дебне посетителите в Ботаническата градина е лимоновото дърво. Плодовете му са с внушителни размери и на туристите не се препоръчва да се задържат под сянката му в сезона на падането на презрели лимони.