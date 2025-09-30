Конференция, посветена на големите проекти в българската енергетика, ще се състои днес в София

Национална конференция "Компас 2025" ще се проведе днес в София. Форумът ще постави основен акцент върху големите проекти в българската енергетика, разглеждани през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията, съобщават организаторите на събитието от Института за стратегии и анализи. "Компас 2025" ще започне в 09:00 часа в хотел "Хилтън".

Форумът ще бъде открит от вицепрезидента Илияна Йотова, информираха от прессекретариата на държавния глава.

Предвижда се да участват министър-председателят Росен Желязков, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на финансите Теменужка Петкова и заместник-министърът на външните работи Николай Павлов, посочват организаторите.

Форумът се организира в контекста на нарастващите регионални и глобални предизвикателства, които пряко засягат устойчивостта, независимостта и стратегическото развитие на българския енергиен сектор. Необходимостта от координация между политическите решения, геоикономическите процеси и технологичните иновации налага провеждането на открит и експертен дебат между институциите, бизнеса и гражданското общество, изтъкват организаторите на проявата.

Дискусиите ще обхванат целия спектър на модерната енергетика - от обновяването и дигитализацията на електропреносната и разпределителната мрежа, през внедряването на нови технологии за възобновяема енергия и съхранение, до стратегическата роля на ядрената енергетика и газовата инфраструктура за сигурността и конкурентоспособността на страната. Ще бъдат разгледани и въпросите за регионалната енергийна свързаност, хармонизирането на националните приоритети с европейските политики и привличането на стратегически инвеститори за ключови проекти.

Програмата на форума е структурирана в два основни панела, които ще очертаят политическите, икономическите и технологичните перспективи пред българската енергетика.