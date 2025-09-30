Общинският съвет в Кнежа ще изслуша информация за изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на 2025 година

Общинският съвет в Кнежа на редовно заседание ще изслуша и приеме информация за изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на 2025 година. Това се посочва на официалния сайт на институцията.

По време на сесията ще бъдат изслушани и гласувани и информация за дейността на Общинския исторически музей в града и за дейността на зоопарк „Гергана“.

Общинските съветници ще одобрят и отчета на показателите на "Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - Кнежа" ЕООД за първите шест месеца на годината.

Кметът на общината Илийчо Лачовски е внесъл за гласуване две докладни записки относно отпускане на временни безлихвени заеми от общинския бюджет. Съветниците ще приемат и анекс към договор за възлагане на услуга от общ икономически интерес, сключен на 24 януари тази година с “Регионална чистота – Оряхово” ООД.

На заседанието ще бъдат гласувани още три докладни записки. Те са: за предоставяне на маломерни площи общинска земя за стопанската 2025 / 2026 г.; за продажба на имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване и за приемане на представена схема за поставяне на преместваем обект - зарядна станция за електомобили в административната сграда на Община Кнежа.

Заседанието е насрочено за 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Кнежа.