Общо 38 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) - МВР, на сайта на ведомството. Пожарникарите са реагирали на 73 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

Пострадала е жена на 74 г., която е вдишала дим при пожар в дома си в пернишкото село Дивотино. Тя е транспортирана до спешна помощ, поставена на кислород и след това е освободена.

С преки материални щети са възникнали седем пожара, от които три в жилищни сгради, два – в транспортни средства, и др.

Без нанесени материални щети са 31 пожара, от които девет в сухи треви, горска постеля и храсти, 20 – в отпадъци.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства и 23 като техническа помощ.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.