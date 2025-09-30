Общинските съветници в Дулово трябва да решат дали общината да участва като партньор по проект „Достъп до образование за всяко дете“

Общинските съветници в Дулово трябва да решат дали местната община да участва като партньор на Регионално управление на образованието - Силистра по проект „Достъп до образование за всяко дете“. Точката е част от проекта за дневен ред на днешното редовно заседание на съвета, съобщиха от общинската администрация.

Според докладната записка основните цели на проекта са предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици и насърчаване на ефективни училищни общности за утвърждаване на положително отношение към образованието при взаимодействие с деца и родители. Той започва от 1 януари 2026 година, като продължителността му е 18 месеца. Участието на общината не изисква финансова ангажираност.

На сесията ще бъдат гласувани изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове, приети от Общински съвет – Дулово. Те са свързани със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

В дневния ред на сесията са залегнали точки, свързани с разпореждане на общински имоти в Дулово и селата Овен, Грънчарово, Черник и Руйно.

По предложение на председателя си, общинските съветници ще гласуват свой Етичен кодекс.