Кметът на Кубрат предлага реорганизация на общински звена с цел оптимизация и попълване на администрацията с необходимите експерти

Кметът на Кубрат Алкин Неби предлага реорганизация на общински звена. При положително становище от Общинския съвет промяната в общата численост и структурата на общинската администрация трябва да влезе в сила от началото на ноември, се посочва в докладната записка, която ще бъде разгледана на заседанието днес.

В мотивите си кметът заявява, че числеността на администрацията остава същата, като предлаганите промени касаят трансформиране на бройки от една длъжност в друга. Целта според общинското ръководство е оптимизация и попълване на администрацията с необходимите експерти.

Реорганизацията в отдел „Общинска собственост, обществени поръчки и икономически дейности“ се налага заради възможността за взаимозаменяемост на съответните експерти. Премахва се длъжността „Началник“, като на нейно място се създава младши експерт “Общинска собственост“. Главен експерт „Земеделски дейности“ става младши експерт „Земеделски дейности“ и се разширява длъжността по обхват на главен експерт „Икономически дейности“ на главен експерт „Икономически дейности и общинска собственост“, посочва във внесения за разглеждане от Общинския съвет документ. Според направеното предложение към длъжността експерт „Общински съвет“ е добавена степента „ младши“. Две бройки от функциите „Чистота“ и “Приют за безстопанствени животни“ се трансформират в „Контрол по наредбите“ с оглед на необходимостта от служители, които да извършват контролна дейност в общината.

Проекто-дневният ред на заседанието на Общинския съвет в Кубрат включва още докладни, свързани с приемане на нови наредби, допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, застраховане на имоти частна общинска собственост. Общинските съветници ще разгледат и актуализацията на бюджета на общината, както и годишния отчет за изпълнението на бюджета.

Заседанието на Общинския съвет е насрочено за 18:00 ч. в Ритуалната зала на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“.