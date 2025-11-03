Подробно търсене

Алекс Окслейд-Чембърлейн тренира с Арсенал в търсене на нов отбор

Ивайло Георгиев
Алекс Окслейд-Чембърлейн тренира с Арсенал в търсене на нов отбор
Окслейд-Чембърлейн (дясно) игра за последно в Бешикташ / Снимка: AP Photo/Francisco Seco
Лондон,  
03.11.2025 16:02
Бившият английски футболен национал Алекс Окслейд-Чембърлейн тренира с Арсенал, докато си търси нов отбор, съобщава Sky Sports. 32-годишният халф провежда занимания предимно с младежката формация на лидерите във Висшата лига, опитвайки се да си върне спортната форма. 

Окслейд-Чембърлейн записа 198 мача в кариерата си за Арсенал, преди да премине в Ливърпул през 2017 с трансфер на стойност 35 милиона паунда. Той остана шест години при "червените", за които изигра 146 мача и вдигна трофеите във Висшата лига и Шампионската лига. 

Изходящият трансфер на Окслейд-Чембърлейн все още е рекорден в историята на Арсенал. 

Ливърпул се раздели с халфа през декември 2023 и премина в турския Бешикташ, където записа 50 мача. Той напусна в края на това лято и си търси нов отбор, като според информацията на Sky Sports халфът е отхвърлил оферти от чужбина. Неговото предпочитание е да заиграе отново в Англия.

