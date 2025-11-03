Подробно търсене

Около 300 литра дизел са източени от резервоара на чуждестранен камион край Брусарци

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков, архив
Брусарци,  
03.11.2025 15:48
 (БТА)

Около 300 литра дизелово гориво са източени от резервоара на спрял за почивка край град Брусарци в област Монтана тежкотоварен камион с прикачено ремарке с регистрация в Северна Македония, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. 

Кражбата е станала в нощта на 1 срещу 2 ноември. Сигналът е подаден от 42-годишния шофьор на камиона към 6:30 часа вчера. На мястото е направен оглед, при който е установено, че с помощта на техническо средство е била отключена капачката на резервоара на камиона.

По случая е заведено досъдебно производство. 

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че подобни кражби на дизелово гориво в последните години са регистрирани на много места по главен международен път Е-79 в Монтанска област, като има и задържани извършители. Сега за пръв път кражбата се случва на северния път между Монтана и Видин, който е алтернатива на Е-79 и в момента се използва от тежкотоварните камиони заради ремонта на Е-79 в Монтанско. При предишни случаи има откраднати и по-големи количества дизел – до 1000 литра наведнъж.

 

/БИ/

Към 16:36 на 03.11.2025 Новините от днес

