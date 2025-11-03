За да разберем кой е най-добрият отбор в Европа, трябва да изчакаме края на сезона, смята треньорът на ПСЖ Луис Енрике

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди сблъсъка срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, който според мнозина специалисти е смятан за мач между двата най-силни отбори в Европа в момента.

"За да разберем кой е най-добрият отбор в света или в Европа, трябва да изчакаме края на сезона, да видим кой колко трофеи ще спечели. В момента е ясно - те са много силни, спечелили са последните си 15 мача. Знаем колко ще бъде трудно, но сме готови да спечелим", каза испанецът.

"Ще има ситуации, подобни на мача на Световното клубно първенство в САЩ през лятото - със същата интензивност и принципи на игра. В този смисъл мачът е атрактивен и мотивиращ за двата тима", смята той.

"Ако говорим за резултати, те са невероятни. Ние имаме проблеми да спечелим три или четири мача поред, но 15…. Изключително е. От друга страна, на "Парк де Пренс", с атмосферата, която създават нашите фенове сме уверени, че можем да преодолеем напрежението", каза треньорът.

"Няма да поемаме никакъв риск с нито един играч, но Усман (б. а. - Дембеле) е във форма. Той тренира от две седмици, игра в последните два мача. Утре ще бъде на терена, не знам колко минути, но е готов", увери Енрике.

"Дали трябва да видя нивото на отбора в този мач? Смятам, че не. Мисля, че сме заслужили това да имаме самочувствие. Важно е да спечелим заради трите точки. Но искаме да бъдем силни срещу всеки съперник. Няма да има голяма разлика, малките детайли ще я направят. Байерн и ПСЖ са два отбора, които са с крака върху педала на газта, зрителите ще се насладят на хубав момент", сигурен е специалистът.

"Сени Маюлю е много важен играч за нас заради физическите и техническите качества, но и заради умението за играе на различни постове. Това ми дава различни варианти по време на мач. Доволен съм от него и от другите млади, които идват от академията", завърши Луис Енрике.