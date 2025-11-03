Участници в предишни издания на инициативата „Светилник“ споделят впечатления от създаването на училищни химни

Учители и представители на училища, участвали в предишни издания на инициативата „Светилник“, споделиха своите впечатления от процеса по създаването на училищни химни при представянето на петото издание на инициативата „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“, което се състоя днес.

„Ако трябва с една дума да опиша какво представляваше творческият процес, ще използвам без преувеличение думата вълшебство“, каза Ивелина Иванова от 79. СУ "Индира Ганди", която е била координатор на проекта.

Наистина едно прекрасно преживяване беше създаването на химна - от избора на текста и музиката, от изпяването от нашата прекрасна вокална група и снимачният ден с екипа от НАТФИЗ, който беше истинско събитие за всички ученици от училището, сподели тя.

„Децата се трудиха, като вложиха много любов, много зареждаща енергия. Тази творческа енергия обзе цялото училище“, каза още Иванова.

Работата върху училищния химн бе истинска емоция за децата, каза Юлиян Ризов, заместник-директор на 17. СУ „Дамян Груев“.

„Нашият химн ни дава сведения за миналото на училището, информация за настоящите усилия и най-важното, за бъдещето на нашите деца. Някои от тях имат мечта да станат артисти, а това беше може би първата им голяма изява - на сцената на Народния театър“, сподели той.

Ризов насърчи училищата да се включват в инициативата. „Ще срещнете изключителни хора, които са възрожденци по дух. Светът без песен е като тяло без сърце“, каза още той.

Заместник-директор Светослава Соколова също сподели за работата на учениците от 112. ОУ „Стоян Заимов”, като подчерта, че проектът вече има международно измерение. „Миналата пролет бяхме поканени на детски музикален фестивал в Одрин, където представихме нашия химн. Децата бяха аплодирани и щастливи да го изпълнят в международна среда“, сподели тя.

Соколова изрази благодарност към организаторите и екипите, участвали в създаването на училищните химни. „Химнът е един от символите на училището, заедно с логото и словата. Той ни идентифицира като институция“, добави тя.