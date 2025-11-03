Надя Панчева започна репетиции в бургаския театър за "Краят ми в теб" от Ксавие Дюранже

Режисьорката Надя Панчева започна репетиции на "Краят ми в теб" от Ксавие Дюранже в Драматичен театър "Адриана Будевска" в Бургас. Премиерата му е планирана през декември, съобщиха от културната институция в морския град.

Преводът на текста е на Светла Панчева. По сценографията и костюмите работи Илияна Кънчева, а музиката е поверена на Явор Намлиев.

В актьорския състав участват Марин Апостолов, Любослава Маринова, Виктор Димитров, Никол Карабинова, Борис Диков и Иван Григоров.

Режисьорката Надя Панчева е възпитаник на проф. Пламен Марков в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. "На един млад творец му трябва време и опитност с различни проекти и провокации, за да намери своя сценичен език, това, което го вълнува, собствения начин на работа. В същото време нашият пазар е ограничен, малък е и има повече талантливи хора, отколкото места за тях, и е трудно да се наложиш като име, да си разпознаваем в театралната мрежа, за да може да получаваш покани от директори на театри", казва тя в интервю за БТА през 2022 г.

Сред нейните предишни театрални проекти са „Анна - непоправимата" от Стефано Масини, получила две номинации за наградите "Икар" през 2025 г. Преди това в театър "София" тя поставя и "Невинно малко убийство" от Жан-Пиер Мартинез, а същата година в Казанлък прави "Олеанна" от Дейвид Мамет, както и "Чудо" по Иван Радоев в Плевен. Нейни постановки са още "Разбиване" и "На чисто" от Нийл Лабют, като през годините е участвала в ателие за документален театър към театър "Реплика", а в Ловеч е организирала с двама свои колеги уъркшоп в рамките на фестивал за млади режисьори.

БТА припомня, че в края на октомври в Драматичен театър "Адриана Будевска" бе представена и премиерата на "Илюзията" по Пиер Корней на режисьора Николай Йорданов, чието следващо представяне на сцена е на 24 ноември. Междувременно в културната институция продължава и второто издание на конкурса за млади режисьори на името на дългогодишния директор на театъра Борислав Чакринов, за който кандидатите са избрали текстове от Харолд Пинтър, Йожен Йонеско и Мери Джоунс.