Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

САЩ премахнаха санкциите срещу бившия босненски сръбски президент Милорад Додик – решение, в което анализатори виждат поредната сделка на администрацията на Тръмп, предвиждаща и това Додик, в замяна на свалянето на санкциите, да се откаже от официалните държавни постове.

На 29 октомври американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) отмени също санкциите за политически съюзници на Додик, за членове на семейството му и компании, свързани с него. Санкциите налагаха забрана за финансова дейност на Додик и санкционираните лица в целия свят.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете полуавтономии са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Додик многократно се е противопоставял на настоящия представител на международната общност Кристиан Шмит и е обявявал решенията му за незаконни в Република Сръбска.

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната.

OFAC наложи санкции на бившия президент на Република Сръбска два пъти - през 2017 година при администрацията на Барак Обама и през 2022 при администрацията на Джо Байдън за корупционни практики и неспазване на Дейтънското споразумение, с което заплашва стабилността в Босна и Херцеговина.

Решението на парламента на Република Сръбска да утвърди Ана Тришич Бабич, която е близък съюзник на Додик, за изпълняваща длъжността президент на Република Сръбска на 18 октомври официално потвърди за първи път, че Додик вече не е президент на Република Сръбска, след като през август президентският му мандат беше прекратен поради присъда, която му забранява да заема публични политически длъжности през следващите шест години.

В същия ден босненският сръбски парламент отмени закони, приети през пролетта, с които се целеше да не се допуска работата на общодържавните съдебни и полицейски органи на територията на Република Сръбска, след като Додик беше осъден за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит.

Решението на Министерството на финансите на САЩ от миналата седмица се определя като победа за Додик и за скъпоструващата лобистка кампания, осъществена в негова полза от няколко приближени на Тръмп, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

Според изданието поне част от комуникацията с администрацията на Тръмп е била подпомагана от лобисти и адвокати, които имат връзки с Тръмп и на които е плащано общо около 300 000 долара на месец или повече от правителството на Република Сръбска според документи, подадени до Министерството на правосъдието на САЩ.

Един от лобистите, Марк Зел, в края на миналата година е подписал договор с правителството на Република Сръбска с искане на компанията му да бъде платено един милион долара за една година, с допълнителна „такса за успех“ за „осъществяването на отмяна/прекратяване на всички санкции“, пише „Ню Йорк таймс“.

За Додик лобират и няколко видни фигури в обкръжението на Тръмп. Сред тях са Рудолф У. Джулиани, бившият кмет на Ню Йорк, който беше личен адвокат на Тръмп по време на първия му мандат, Майкъл Т. Флин, пенсионираният генерал-лейтенант, който за кратко бе съветник по националната сигурност в първия мандат на Тръмп в Белия дом, Лора Лумър, дясна инфлуенсърка, известна с провокативните си изяви в социалните медии, която се ползва с доверието на американския президент, и осъденият за корупция Род Благоевич, бивш губернатор на Илинойс, който изцяло бе помилван от Тръмп през февруари, преди да подпише договор с необявена стойност с правителството на Република Сръбска на следващия месец.

Каролайн Рен, лобистка, чиято фирма Тактик глобал (Tactic Global) подписа договор за 100 000 долара на месец с правителството на Република Сръбска, организира и присъства на среща през август в Черна гора между Додик и Ричард Гренел, пратеник на Тръмп за специални мисии, допълва още „Ню Йорк таймс“.

От Държавния департамент на САЩ посочиха, че санкциите са премахнати заради конструктивните решения на парламента на Република Сръбска през последните седмици.

„Конструктивните действия на парламента на Република Сръбска през последните седмици би трябвало да подобрят нивото на стабилност в Босна и Херцеговина и ще дадат възможност за партньорство със САЩ, основано на взаимни интереси, икономически потенциал и споделен просперитет. Ще продължим тясното сътрудничество с политически и други заинтересовани страни от целия политически спектър в Босна и Херцеговина, за да насърчаваме споделените приоритети“, се посочва в писмен отговор на говорител на Държавния департамент за сараевския информационен портал Detektor.ba.

Додик благодари на Тръмп за премахването на санкциите, тъй като, по думите му, по този начин е поправена „една голяма несправедливост за Република Сръбска, нейните представители и техните семейства – несправедливост, извършена от администрацията на Обама и Байдън“.

В търсене на отговор защо САЩ вдигнаха санкциите срещу Додик американският анализатор и експерт по Балканите Даниел Съруър не изключва възможността в този случай да става дума за размяна на услуги.

„Не е ясно какво получиха американците в замяна на това, което направиха. Предполагам, че Додик им е обещал, че ще спазва закона и най-малко шест години няма да заема официални постове,“ каза за босненската редакция на регионалната телевизия Ен1 Съруър.

Сеад Нуманович, дългогодишен журналист и редактор на босненския информационен портал Политички, (Politički.ba) каза пред сръбския вестник „Данас“, че Додик е водил преговори и става все по-очевидно, че е направена „дяволска сделка“.

„Както седят сега нещата, Додик преживя невероятен възход. От човек, който беше в списъка на все повече държави, които не искат да го виждат в двора си, той се превърна в човек, „сключващ сделки“ с администрацията на Тръмп“, коментира Нуманович.

Денис Джидич, шеф на босненската редакция на Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN), коментира пред Ен1, че отмяната на санкциите срещу Додик е било очаквано, отбелязвайки „активната дейност на Милорад Додик, на властите в Република Сръбска, по отношение на лобирането, и колко много пари са похарчени“.

„Приемането на решенията на Конституционния съд, той се съобрази с решенията на всички институции, намали говоренето и оттегли закони в Народната скупщина на Република Сръбска, което доведе до тази ситуация. Видяхме и съобщението на Държавния департамент, в което се казва, че вратата е отворена за по-нататъшно сътрудничество, включително икономическо сътрудничество, с Додик. В следващите дни ще имаме възможност да видим и чуем какви са отстъпките и споразумението“, каза Джидич.

„Ще видим какво е обещал и дали това може да ускори пътя на Босна и Херцеговина към ЕС“, допълни Джидич.