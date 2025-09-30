Актуализация на бюджета на Общината за 2025 г. ще приеме Общинският съвет в град Искър. Това се посочва в информация, публикувана на официалната интернет страница на институцията.

В началото на заседанието съветниците ще изслушат и одобрят бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2026-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината, чийто вносител е кметът Иван Йолов.

Ще се реши дали да се даде съгласие за съфинансиране от бюджета: по проект „Приятели 2“, процедура „Местна инициативна група (МИГ) Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и на разходите за труд и осигурителни вноски на наетите лица от целевите групи по проект „Младежка заетост +“ финансирани от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +.

Общинският съвет ще приеме да се кандидатства с проектно предложение по компонент „Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена“ от инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

На заседанието ще се гласува за издаване на записи на заповеди от община Искър в полза на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), обезпечаващи авансово плащане и на ДДС към авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., по интервенция „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони”, за проект: ”Реконструкция на улична мрежа в община Искър (Етап I)”.

Такива издавания на записи на заповеди ще бъдат приети и за eтап II на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър”.

Съветниците ще направят допълнение в раздел III на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2025 г.

Ще се реши и дали да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост по плана на град Искър и на недвижим имот публична общинска собственост по плана на село Долни Луковит.

Заседанието е насрочено за 13:00 ч. в Заседателната зала на Община Искър.