Георги Крумов
Лацио надигра Дженоа за втората си победа през сезона
Матиа Дзакани вкарва третия гол за Лацио срещу Дженоа / снимка: Tano Pecoraro/LaPresse via AP
Генуа,  
30.09.2025 07:44
 (БТА)

Отборът на Лацио записа едва втората си победа през сезона в италианската Серия "А", след като се наложи с 3:0 като гост на Дженоа в последния мач от петия кръг.

"Римските орли" изковаха успеха си още в първия половин час, когато взеха два гола аванс.

Матео Канчелиери даде преднина на Лацио още в четвъртата минута, а в 30-ата неговият партньор в атака Тати Кастеянос покачи на 2:0.

Крайният резултат бе оформен в 63-тата минута, когато Матиа Дзакани се разписа от непосредствена близост след разбъркване пред вратата на Дженоа.

Малко след това Канчелиери имаше невероятен шанс да направи успеха на гостите още по-убедителен, но от чиста позиция стреля високо над вратата.

В класирането Лацио се изкачи до 12-ото място с 6 точки, докато Дженоа е на предпоследното 19-а позиция с едва две точки и без победа.

 

Първенство на Италия по футбол, срещи от петия кръг в Серия "А":

Парма - Торино     - 2:1
Дженоа - Лацио     - 0:3

от неделя:
Лече - Болоня      - 2:2
Рома - Верона      - 2:0
Пиза - Фиорентина  - 0:0
Сасуоло - Удинезе  - 3:1
Милан - Наполи     - 2:1

от събота:
Каляри - Интер     - 0:2
Комо - Кремонезе   - 1:1
Ювентус - Аталанта - 1:1

Начело във временното класиране са Милан, Наполи и Рома с по 12 точки, пред Ювентус с 11, Интер, Аталанта и Кремонезе с по 9 точки и други.

/ГК/

Към 08:42 на 30.09.2025 Новините от днес

