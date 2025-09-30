Лацио надигра Дженоа за втората си победа през сезона

Отборът на Лацио записа едва втората си победа през сезона в италианската Серия "А", след като се наложи с 3:0 като гост на Дженоа в последния мач от петия кръг.

"Римските орли" изковаха успеха си още в първия половин час, когато взеха два гола аванс.

Матео Канчелиери даде преднина на Лацио още в четвъртата минута, а в 30-ата неговият партньор в атака Тати Кастеянос покачи на 2:0.

Крайният резултат бе оформен в 63-тата минута, когато Матиа Дзакани се разписа от непосредствена близост след разбъркване пред вратата на Дженоа.

Малко след това Канчелиери имаше невероятен шанс да направи успеха на гостите още по-убедителен, но от чиста позиция стреля високо над вратата.

В класирането Лацио се изкачи до 12-ото място с 6 точки, докато Дженоа е на предпоследното 19-а позиция с едва две точки и без победа.

Първенство на Италия по футбол, срещи от петия кръг в Серия "А": Парма - Торино - 2:1 Дженоа - Лацио - 0:3 от неделя: Лече - Болоня - 2:2 Рома - Верона - 2:0 Пиза - Фиорентина - 0:0 Сасуоло - Удинезе - 3:1 Милан - Наполи - 2:1 от събота: Каляри - Интер - 0:2 Комо - Кремонезе - 1:1 Ювентус - Аталанта - 1:1 Начело във временното класиране са Милан, Наполи и Рома с по 12 точки, пред Ювентус с 11, Интер, Аталанта и Кремонезе с по 9 точки и други.