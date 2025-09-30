Общинските съветници във Велики Преслав ще се произнесат по докладни записки за промяна в бюджета на Общината за 2025 година

Общинските съветници във Велики Преслав ще се произнесат по докладна записка, внесена от временно изпълняващия длъжността управител на "БКС" ЕООД Димитър Каракашев, за купуване на товарен автомобил (втора употреба) с максимално допустима маса до 3,5 тона.

"В процеса на работа и имайки предвид естеството на възложените ни строително-ремонтни дейности и с цел оптимизиране на разходите по превозване на инертни материали и друго оборудване е необходимо закупуването на товарен автомобил самосвал с максимално допустима маса до 3,5 тона, с 6+1 брой места", е посочено в текста на докладната записка. След направено пазарно проучване, по предварителни данни, пазарната стойност на такъв самосвал, разполагащ с техническите характеристики, отговарящи на нуждите на "БКС" ЕООД, гр. Велики Преслав, възлиза на около 25 000 лв. без ДДС. Предлага се средствата за закупуване на товарния автомобил да са от бюджета на дружеството.

Общинският съвет ще разгледа докладна записка от инж. Янко Йорданов – кмет на община Велики Преслав, с информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Велики Преслав към 30 юни 2025 г. Общинските съветници ще се произнесат по докладни записки за промяна в Бюджета на Община Велики Преслав за 2025 г. във връзка с Капиталова програма и поради повишаване цената на услугата по полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Велики Преслав.

Общинските съветници във Велики Преслав ще се произнесат по докладна записка, внесена от кмета на община Велики Преслав, за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд "Земеделие" по договор за проект „Енергоспестяващи мерки в две общински сгради - ДГ „Снежанка“, с. Троица и кметството с. Мостич, община Велики Преслав“.

Общинския съвет ще разгледа и докладна записка за кандидатстване на Община Велики Преслав пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Разширяване на системата за домашно компостиране на територията на община Велики Преслав“. Предвижда се да се кандидатства за 59 520 лв. с вкл. ДДС за закупуване на 400 компостера с обем от 840 литра.

Общинските съветници във Велики Преслав ще се произнесат по докладна записка за отдаване под наем на сграда, находяща се в гр. Велики Преслав, ул. „Ал. Стамболийски“ чрез публичен търг с явно наддаване. Общинските съветници ще разгледат и предложение за одобряване на еднократно обезщетение за учредяване на сервитут в поземлени имоти - общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Велики Преслав и с. Имренчево за право на прокарване и преминаване за обект „Външен напорен водопровод от РШ "Търговище", при Довеждащ водопровод Тича-Шумен на КМ 139+946 от републикански път I-7 до връзка при облекчителна шахта след ПС "Велики Преслав" и обект "Реконструкция на Довеждащ водопровод" за гр. Търговище преминаване под път II-74 при с. Имренчево, Община Велики Преслав.

На заседанието ще бъде обсъдена и докладна записка във връзка с извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК–Шумен“ ООД, насрочено за 10 октомври, с резервна дата 14 октомври.

Общинските съветници във Велики Преслав ще разгледат докладни записки от Анелия Асенова – председател на Общинския съвет, свързани с предложения от началника на Общинска служба „Земеделие“, гр. Велики Преслав за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд на "Ромфарм компани" ООД и "С.И.Г." ООД.

Общинският съвет във Велики Преслав ще разгледа докладна записка за формиране и функциониране на самостоятелни паралелки за учебната 2025/2026 година в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Велики Преслав, с не по-малко от 10 ученици в клас. Ще бъде разгледана и докладна записка с анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Велики Преслав.

В програмата на заседанието на Общинския съвет са включени още доклади за дейността и проблемите на кметства в общината и питания, според поканата за общинската сесия, публикувана на сайта на Община Велики Преслав.