Винарна "Белоградец" отчита вероятно най-ниската реколта от лозята си от създаването си преди близо 20 години

Вероятно най-ниската реколта от лозята от създаването си преди около 20 години отчита намиращата се на около 45 километра от Варна винарна "Белоградец". Пред БТА собственикът ѝ Атанас Карагеоргиев обясни, че причината е в рязкото застудяване през април. Въпреки това той е доволен, че все пак лозята му имат някакъв добив, особено сортовете с червено грозде. Купува обаче и от вътрешността на страната, за да може да задоволи клиентите, които търсят бели вина - Врачански Мискет, Варненски Мискет, Мускат, Совиньон Блан.

От 2023 г. избата предлага и вино "Зейлас", направено от неизвестен до този момент местен сорт, открит в Родопите. Според Карагеоргиев растенията са устойчиви на болести и имат голям потенциал, но засега добивите са малки и продукцията не се представя на изложения.

По думите му браншът в България може да почерпи опит от Франция, където лозарите са обединени в кооперации. Това позволява да се обработват големи площи с по-малко техника и работна ръка и да се поддържат добри изкупни цени. "При нас е обратното – раздробени сме, не си помагаме и сваляме цените, коментира Карагеоргиев. И подчерта, че кооперирането би помогнало да се намира лесно и качествена работна ръка, защото едни и същи хора ще обработват масивите на отделните лозари един след друг. Производителят коментира още, че сега трябва сам да си „отглежда“ и кадри, да плаща стипендии, за да има добър агроном, технолог, счетоводител. Карагеоргиев е убеден, че браншът няма как да издържи още дълго време така раздробен и ще започне да се обединява, забравяйки лошите спомени от ТКЗС-та.

Той посочи още, че за развитието на винения туризъм е необходима по-добра инфраструктура, както и реклама, за да бъдат привлечени туристи. Според него виненият туризъм трябва да включва не само дегустации, но и настаняване и допълнителни услуги - например СПА или лечебни с грозде.

Производителят коментира, че все още в сектора има нелоялна конкуренция и то не само от дребни лозари и хора, които продават вино в пластмасови бутилки по пазарите. По думите му по-сериозният проблем са фирми, които внасят различни материали и виното им невинаги е само от грозде.

Карагеоргиев подчерта, че секторът има нужда от нов закон, посветен само на виното, както и от намаляване на бюрокрацията. Той отбеляза, че субсидиите за лозарите у нас са значително по-ниски от тези в Румъния – 20 лева на декар срещу 49 евро.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).