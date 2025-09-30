Подробно търсене

Винарна "Белоградец" отчита вероятно най-ниската реколта от лозята си от създаването си преди близо 20 години

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева, Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
БТА, Варна (29 септември 2025) Винарна „Белоградец“ във Варненско разчита на собствени масиви, в тях има и лози, каквито са отглеждали траките. Нейни вина са печелили медали от различни изложения. На снимката: собственикът на винарската изба Атанас Карагеоргиев.Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ВЯ)
Варна,  
30.09.2025 08:01
 (БТА)
Вероятно най-ниската реколта от лозята от създаването си преди около 20 години отчита намиращата се на около 45 километра от Варна винарна "Белоградец". Пред БТА собственикът ѝ Атанас Карагеоргиев обясни, че причината е в рязкото застудяване през април. Въпреки това той е доволен, че все пак лозята му имат някакъв добив, особено сортовете с червено грозде. Купува обаче и от вътрешността на страната, за да може да задоволи клиентите, които търсят бели вина - Врачански Мискет, Варненски Мискет, Мускат, Совиньон Блан.

От 2023 г. избата предлага и вино "Зейлас", направено от неизвестен до този момент местен сорт, открит в Родопите. Според Карагеоргиев растенията са устойчиви на болести и имат голям потенциал, но засега добивите са малки и продукцията не се представя на изложения.

По думите му браншът в България може да почерпи опит от Франция, където лозарите са обединени в кооперации. Това позволява да се обработват големи площи с по-малко техника и работна ръка и да се поддържат добри изкупни цени. "При нас е обратното – раздробени сме, не си помагаме и сваляме цените, коментира Карагеоргиев. И подчерта, че кооперирането би помогнало да се намира лесно и качествена работна ръка, защото едни и същи хора ще обработват масивите на отделните лозари един след друг. Производителят коментира още, че сега трябва сам да си „отглежда“ и кадри, да плаща стипендии, за да има добър агроном, технолог, счетоводител. Карагеоргиев е убеден, че браншът няма как да издържи още дълго време така раздробен и ще започне да се обединява, забравяйки лошите спомени от ТКЗС-та.

Той посочи още, че за развитието на винения туризъм е необходима по-добра инфраструктура, както и реклама, за да бъдат привлечени туристи. Според него виненият туризъм трябва да включва не само дегустации, но и настаняване и допълнителни услуги - например СПА или лечебни с грозде.

Производителят коментира, че все още в сектора има нелоялна конкуренция и то не само от дребни лозари и хора, които продават вино в пластмасови бутилки по пазарите. По думите му по-сериозният проблем са фирми, които внасят различни материали и виното им невинаги е само от грозде.

Карагеоргиев подчерта, че секторът има нужда от нов закон, посветен само на виното, както и от намаляване на бюрокрацията. Той отбеляза, че субсидиите за лозарите у нас са значително по-ниски от тези в Румъния – 20 лева на декар срещу 49 евро.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).

