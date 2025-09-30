Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Петрич,  
30.09.2025 18:50
 (БТА)

Темите за безкасовите плащания, цените и двойното етикетиране бяха обсъдени на информационна среща в село Микрево, община Струмяни. На срещата проведена в залата на Народно читалище "Братя Миладинови-2936" присъстваха Никола Райков, главен инспектор в Комисията за защита на потребителите (КЗП) в Благоевград, главен инспектор в КЗП Любомир Палаханов и директорът на офиса на НАП в Благоевград Катя Янчовичина. 

Информационната кампания цели да информира заинтересованите потребители и търговци за предстоящите промени, свързани с преминаването към единната европейска валута. Въпросите поставени от гражданите бяха свързани с начина на изписване на цените от търговците и със сроковете, в рамките на които могат да боравят с левове. От КЗП уточниха, че БНБ е задължена да приема левове безсрочно, а през първите шест месеца от въвеждане на еврото всички банки в страната ще обменят левове в евро без да начисляват комисионна. До 8 октомври търговците няма да бъдат санкционирани ако се констатират нарушения, свързани с обозначаването на цени в левове и в евро, поясниха от КЗП. Оттам добавиха, че гражданите могат да използват левове и евро само през януари 2026 година, като търговците ще връщат ресто само в евро. 

Всяка цена ще трябва да бъде изписана едновременно в левове и евро с еднакъв шрифт, цвят и размер. При намаления новата цена ще е задължително да бъде отбелязана и в двете валути, докато старата може да бъде само в официалната за съответния период. Сред изключенията от двойното обозначаване са цените, поставени трайно върху стоката при производството, колонките на бензиностанциите, таксиметровите апарати и бандеролите на тютюневи изделия. Касовата бележка, която ще бъде издавана от тях обаче отново ще съдържа съответната стойност в евро.

От КЗП и от НАП припомниха на гражданите, че на интернет страниците на НАП и КЗП са публикувани подробни разяснения за процеса на въвеждане на еврото, както и телефони и електронни адреси за подаване на жалби и сигнали. Експертите насърчиха гражданите активно да търсят информация и да съобщават за нередности, за да бъде преходът към новата валута плавен и прозрачен.

/СЛС/

