Подробно търсене

Летището в Брюксел няма да обслужва заминаващи полети на 14 октомври

кор. на БТА Николай Желязков
Летището в Брюксел няма да обслужва заминаващи полети на 14 октомври
Летището в Брюксел няма да обслужва заминаващи полети на 14 октомври
Снимка: БТА
Брюксел,  
30.09.2025 18:45
 (БТА)

Летището в Брюксел съобщи, че няма да обслужва заминаващи полети на 14 октомври заради предстоящата поредна национална стачка. Хиляди пътници се очаква да бъдат засегнати, уточниха местни медии.

Предвижда се масово участие в стачката да вземат служителите по сигурността на столичната аерогара. Възможно е част от пристигащите полети да бъдат приети, но все още няма твърдо решение по този въпрос.

Това ще бъде шестата национална стачка в Белгия от началото на годината, насочена срещу мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Досега стачните действия засегнаха около 250 хиляди пътници и нанесоха икономически щети за 150 милиона евро, уточняват от летището в Брюксел.

В досегашните стачки се включваха и служителите на летището в Шарльороа. Засега не се съобщава дали работата на тази аерогара също ще бъде засегната при поредната стачка.

/СЛС/

Свързани новини

25.06.2025 09:24

Поредна национална стачка блокира днес Белгия

Поредна национална стачка блокира днес Белгия, като ограничава значително възможностите за придвижване в страната, съобщиха местни медии. От есента на миналата година белгийските синдикати организираха десетина подобни протеста срещу бюджетната
30.04.2025 08:51

Ден на стачка в Белгия води до щети за половин милиард евро, изчисляват икономисти

Всеки стачен ден в Белгия води до невъзстановими щети за половин милиард евро, изчисляват икономисти, цитирани в местни медии. След вчерашния пореден ден на обща стачка в страната те предупреждават, че е възможно да последва оттегляне на някои от
14.01.2025 18:25

Стачките в Белгия може да продължат всеки 13-и ден от месеца, предупреждава синдикат

Стачките на бюджетните работници в Белгия може да продължат на всеки 13-и ден от месеца, предупреждават представители на Белгийската обща федерация по труда, цитирани от местни медии. Тяхното очакване е, че след вчерашната първа за годината подобна

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:25 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация