Министърът на спорта Иван Пешев: "Резултатите на българския волейбол са уникални, със сигурност момчетата ще имат по-големи успехи"

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев заяви, че българските волейболисти заслужават да бъдат посрещнати като шампиони след спечелените сребърни медали на Световното първенство във Филипините.

Той ще пътува специално до Истанбул с правителствения самолет, за да посрещне вицешампионите на планетата.

"Наистина уникално събитие и съм изключително щастлив да отида да посрещна нашите състезатели, нашите шампиони. С правителствения самолет ще излетим след малко, за да може да стигнем до Истанбул да посрещнем нашите шампиони, които се прибират с полет от Манила. Направихме тази организация, защото трябваше да чакат повече от 12 часа на летището, не е редно, те го заслужават, това е най-малкото, което можем да организираме за тях", заяви министърът преди тръгването на самолета.

"Това, което момчетата направиха, е изключително, невероятно. За първи път от 55 години България има този успех. Едно голямо браво, те го заслужават", каза още той.

"Момчетата доказаха, че имат огромен потенциал и индивидуалните награди, които получиха нашите състезатели, са плод на колективния дух на нашия отбор. Със сигурност ще имат по-големи успехи тепърва. Имах възможност няколко пъти да го кажа, това означава много за българския спорт. Работата на волейболната федерация през последната година доказа, че подходът е правилен, те залагат на млади състезатели и резултатите са видни. Както при девойките, така и сега при мъжете резултатите са уникални за българския волейбол", завърши министър Иван Пешев.